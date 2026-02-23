Denis Šreder najprije htio da bije Luku Dončića, pa sad krenuo na Nikolu Topića

Pogledajte nevjerovatnu scenu sa utakmice Oklahome i Klivlenda kada je Denis Šreder htio da se pokači sa Nikolom Topićem.

Srpski košarkaš Nikola Topić vratio se nedavno na parket poslije hemoterapije i odigrao je svoj treći meč u dresu Oklahome, a njegova ekipa upisala je pobjedu protiv Klivlenda 121:113. Topić je na terenu proveo osam minuta i za to vrijeme ostvario je dva poena, dva skoka i tri asistencije, dok je stigao i da se "pokači" s Denisom Šrederom.

O čemu se radi? Prilikom jednog posjeda za Klivlend, Topić je nasjeo na Šrederovu fintu šuta i slučajno ga je zakačio rukom po licu, za šta su sudije svirale odmah faul, ali Nijemcu nije bilo po volji.

Šreder hteo da bije Topića Izvor: YouTube/MrBuckBuck

Bez pretjeranog razloga krenuo je na Nikolu Topića, kao da je spreman da se s njim bije, da bi onda u posljednjem trenutku shvatio o kome se radi. Zaista bi bilo ružno vidjeti da za ovakvu sitnicu kreće u sukob sa igračem kome je prije nekoliko mjeseci dijagnostikovan rak testisa i koji se uspješno od njega izliječio i vratio na teren.

Njih dvojica su tu kratko raspravili i nije došlo do daljeg incidenta, pošto su i ostali igrači dva tima djelovali miroljubivo, bez preke potrebe da se "zakuva" na parketu.

Na ove tri utakmice Topić ima prosjek od 5,5 poena, dva skoka i 1,5 asistenciju po meču.

Denis Šreder htio da bije i Dončića

Denis Šreder i Luka Dončić Izvor: YouTube/ChazNBA

Interesantno je da je Denis Šreder ove sezone već bio suspendovan na tri utakmice zbog toga što je htio da bije i Luku Dončića. Provocirao ga je Slovenac, podsjećao da je izgubio ogromne pare jer nije došao u L.A. Lejkerse, a onda ga je Šreder čekao ispred svlačionice i prijetio mu.

