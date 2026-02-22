logo
"Ovo što Nikola Topić radi je ludo": Srbin oduševio saigrače u NBA ligi

"Ovo što Nikola Topić radi je ludo": Srbin oduševio saigrače u NBA ligi

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nikola Topić vratio se u tim Oklahome posle borbe sa rakom testisa, a njegovi saigrači su oduševljeni zbog svega što je uradio.

nikola topic odusevio sve u oklahomi Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić vratio se na teren poslije velike borbe sa rakom testisa. Prošao je kroz hemoterapiju i uspio da se vrati na parket i da pokaže šta sve zna i umije. Oduševio je sve u Oklahomi, posebno njegove saigrače koji ne mogu da vjeruju šta mladi srpski košarkaš radi.

"Nevjerovatno. Vratiti se iz svega kroz šta je prošao i da igra tako dobro. Nevjerovatno je. Ja sam prošao kroz povredu, on je prošao kroz mnogo više stvari. Vratio se, ovo mu je tek druga NBA utakmica. Ludo je stvarno. Zahvalan sam što je tu i što igra. Izabrani smo u istoj draft klasi, svaka mu čast", rekao je Džared Mekejn koji je nedavno stigao u tim iz Filadelfije.

Topić se postepeno vraćao u ritam, trenirao i tek nedavno se vratio u protokol i u konkurenciju za tim. Protiv Milvokija je igrao 12 minuta i dao dva poena, dok je u pobjedi protiv Bruklina za 11 minuta dao 9 poena, uz 3 skoka i 2 asistencije i pokazao da mogu da računaju na njega.

