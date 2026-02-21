logo
"Nije kao što izgleda": Nikola Topić otkrio šta mu je prošlo kroz glavu kad je opet kročio na teren

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski plej Nikola Topić izgledao je samouvjereno na terenu, ali vješto je prikrivao emocije.

Nikola Topić o povratku na teren Izvor: Oklahoma City Thunder/Youtube/Printscreen

Srpski plejmejker Nikola Topić odigrao je tek drugu utakmicu za Oklahoma siti tandere i već je pokupio simpatije navijača, ali i cjelokupne košarkaške javnosti. Partijom protiv Bruklina dokazao je da njega ozbiljno može da se računa, a nakon pobjede je govorio na konferenciji za medije o svemu što je prošao u proteklom periodu.

Na terenu je proveo nešto manje od 12 minuta, igrao je sa dosta samopouzdanja i koncentracije, pa je još jednom nagrađen ovacijama sa tribina. Kako je priznao, iz njegovog ugla nije bilo tako lako...

"U početku je bilo prilično čudno. Polako ponovo hvatam osjećaj za igru. Bila sam van terena neko vrijeme i bilo je baš neobično vratiti se. Uhvatio sam sebe kako radim neke stvari koje ranije nikad nisam radio. Bilo je prilično teško da se prilagodim na to, ali svaka utakmica je bila sve bolja. Prva u G ligi, druga je bila bolja. Prva ovdje je bila okej, druga bolja. Mislim da će biti samo još bolje", rekao je Topić i osvrnuo se na ovacije navijača:

"To je bio nevjerovatan trenutak. Pamtiću ga do kraja života zahvaljujući navijačima. Sigurno ću ga pamtiti zauvijek. Bilo je sjajno. A ta asistencija… krenuo sam u prodor, mislim da je Bobi Portis bio na meni, pa sam jednostavno pročitao situaciju. Kao i uvijek, pokušavam da donosim prave odluke i čitam odbranu. Džeger je bio otvoren, dodao sam mu loptu i, srećom, pogodio je i to je bilo to."

Osvrnuo se na samu utakmicu i istakao da je ovo lijepa timska pobjeda Oklahome.

"Mislim da smo igrali jako dobru odbranu. Skakali smo dobro, što nam je omogućilo tranziciju, u kojoj smo bili sjajni. Onda smo dolazili do dobrih šuteva, dijelili loptu. Bilo je prilično jednostavno. Kada pomjeramo loptu, ulazimo u reket, skačemo i trčimo, sa ovim momcima je stvarno lako igrati."

Zahvalnost svima u Oklahomi

Upitan je o podršci saigrača i generalno svih u Oklahomi. "Mnogo, naravno. Moram da zahvalim cijeloj organizaciji Tandera – od igrača, preko stručnog štaba, medicinskog tima do uprave. Svi su bili ogromna podrška tokom cijelog procesa. I naravno navijači. Na tome ću im biti zahvalan do kraja života. Pamtiću to zauvijek i pokušaću da im se odužim na terenu."

Topić je trenirao uprkos hemioterapijama i zbog toga je bio u prilici da zaigra čim je dobio dozvolu ljekara.

"Trudio sam se da budem što spremniji. Trenirao sam koliko god sam mogao, jer sam se tako osjećao bolje, to je bio jedini razlog. Postoje i studije koje pokazuju da treniranje tokom tih terapija može da pomogne, i meni je sigurno pomoglo."

Na terenu je izgledao samouvjereno, ali kaže da vješto prikriva emocije. "Ne. Bio sam nervozan. To mi je, izgleda, jedna od jačih strana, da sakrijem emocije. Bila sam prilično nervozan, ali sam djelovao samouvjereno."

Šta mu trenutno predstavlja najveći problem? "Rekao bih fizička igra. Mnogo je drugačije u odnosu na evropsku košarku i Ljetnu ligu u kojoj sam igrao. Mislim da je to najveća stvar na koju ću morati da se prilagodim", zaključio je Nikola Topić.

