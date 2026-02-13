Nikola Topić dobio ovacije cijele dvorane: Pogledajte reakciju kad je prvi put izašao na teren

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao za Oklahomu u NBA ligi, nakon teške povrede koljena i višemjesečne borbe protiv kancera testisa.

Izvor: X/NBA/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je za Oklahomu u NBA ligi, nakon gotovo godinu i po dana čekanja! Teška povreda zbog koje je propustio kompletnu prvu sezonu i borba protiv teške bolesti zbog koje ga nije bilo na terenu tokom posljednjih nekoliko mjeseci sada su iza Nikole, nekadašnjeg organizatora igre Crvene zvezde. Novi početak dogodio se, kao što je i najavljeno, na meču Oklahome i Milvokija, a domaći navijači prepoznali su šta treba da urade!

Čitava hala skandirala je Nikoli Topiću, izuzetno talentovanom plejmejkeru koji je predugo čekao debitantski meč u NBA ligi. Dvije teške bitke koje je dobio izmamile su aplauze, povike i ovacije navijača u hali, a Topić se odmah zahvalio - podigao je ruku i pokazao publici da su mu bili važan saveznik tokom životnih borbi koje je vodio.

Pogledajte kako je to bilo:

A standing ovation for Nikola Topić



The 12th overall pick in the 2024 NBA Draft is making his NBA debut for the@okcthundertonight!



Tap to watch:https://t.co/H43cOyWuWnpic.twitter.com/J72f4kQMiN — NBA (@NBA)February 13, 2026

Na ovaj trenutak dugo su čekali i navijači Oklahome! Podsjećamo, taj američki tim izabrao je Nikolu Topića sa 12. pozicije na draftu, iako se srpskom košarkašu predviđao mnogo bolji plasman. Na "pad" je uticala povreda koju je zaradio dok je nosio dres Crvene zvezde, pa su neki od timova propustili priliku da ga izaberu - Oklahoma ga je uzela, a zatim čekala godinu i po dana.

Kompletnu prethodnu sezonu, u kojoj je postao NBA šampion, Nikola Topić propustio je zbog povrede koljena. Tokom priprema reprezentacije Srbije pred Evropsko prvenstvo 2025. godine mladom plejmejkeru dijagnostikovana je teška bolest, protiv koje se borio posljednjih nekoliko mjeseci. Na teren se vratio u Razvojnoj ligi, a nakon samo dva meča dobio je priliku i da debituje za Oklahomu, trenutno najbolji tim u NBA ligi!