logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Topić debituje u NBA ligi!

Nikola Topić debituje u NBA ligi!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oklahoma u noći između četvrtka i petka igra protiv Milvokija, a očekuje se da Nikola Topić bude u timu i dobije minute na terenu.

Nikola Topić debituje za Oklahomu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Topić spreman je za debitantski nastup u NBA ligi - on će biti dio tima koji će se u noći između četvrtka i petka sastati sa Milvokijem, u okršaju timova koji su u bliskoj prošlosti osvajali titule. Oklahoma je do trofeja stigla prošle sezone, za šta je i Topi dobio prsten, iako se još čeka na njegov prvi meč u najjačoj ligi na svijetu.

Kako prenosi novinar Brendon Rahbar, koji prati sve detalje vezane za Oklahoma siti Tandere, najtalentovaniji srpski košarkaš biće na raspolaganju aktuelnim šampionima za ovaj meč. U prethodnim danima Nikola Topić je odigrao dvije utakmice u Razvojnoj ligi, a na njima je pokazao da mu je mjesto u društvu najboljih.

Na prvom meču u Razvojnoj ligi Topić je odigrao 16 minuta i za to vrijeme upisao je sedam poena, sedam asistencija i jedan skok, uz šut iz igre 3/5. Već sutradan bilo je mnogo bolje - Nikola Topić je za 20 minuta na parketu ubacio 22 poena, imao je uz to još četiri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte, šutiravši iz igre 7/12.

Biće ovo peti uzastopni meč koji propušta Šej Gildžes-Aleksander, prva opcija u bekovskoj liniji Oklahome. Zbog toga možemo da se nadamo minutima za Nikolu Topića, koji je čitavu prvu sezonu propustio zbog povrede koljena, a uvodnih nekoliko meseci druge sezone zbog kancera testisa sa kojim se borio još od kako mu je na ljetnim pripremama reprezentacije Srbije pred Evropsko prvenstvo otkrivena opaka bolest.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Topić NBA liga Oklahoma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC