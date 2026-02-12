Nikola Topić debituje u NBA ligi!

Oklahoma u noći između četvrtka i petka igra protiv Milvokija, a očekuje se da Nikola Topić bude u timu i dobije minute na terenu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Topić spreman je za debitantski nastup u NBA ligi - on će biti dio tima koji će se u noći između četvrtka i petka sastati sa Milvokijem, u okršaju timova koji su u bliskoj prošlosti osvajali titule. Oklahoma je do trofeja stigla prošle sezone, za šta je i Topi dobio prsten, iako se još čeka na njegov prvi meč u najjačoj ligi na svijetu.

Kako prenosi novinar Brendon Rahbar, koji prati sve detalje vezane za Oklahoma siti Tandere, najtalentovaniji srpski košarkaš biće na raspolaganju aktuelnim šampionima za ovaj meč. U prethodnim danima Nikola Topić je odigrao dvije utakmice u Razvojnoj ligi, a na njima je pokazao da mu je mjesto u društvu najboljih.

Nikola Topic is AVAILABLE tonight to make his NBA debut vs the Bucks.



Incredible. — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar)February 12, 2026

Na prvom meču u Razvojnoj ligi Topić je odigrao 16 minuta i za to vrijeme upisao je sedam poena, sedam asistencija i jedan skok, uz šut iz igre 3/5. Već sutradan bilo je mnogo bolje - Nikola Topić je za 20 minuta na parketu ubacio 22 poena, imao je uz to još četiri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte, šutiravši iz igre 7/12.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Biće ovo peti uzastopni meč koji propušta Šej Gildžes-Aleksander, prva opcija u bekovskoj liniji Oklahome. Zbog toga možemo da se nadamo minutima za Nikolu Topića, koji je čitavu prvu sezonu propustio zbog povrede koljena, a uvodnih nekoliko meseci druge sezone zbog kancera testisa sa kojim se borio još od kako mu je na ljetnim pripremama reprezentacije Srbije pred Evropsko prvenstvo otkrivena opaka bolest.