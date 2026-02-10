Nikola Topić pobijedio rak i zaigrao košarku: Ovo je najljepši snimak koji smo mogli da vidimo

Srpski plejmejker Nikola Topić pobijedio je rak i odigrao prvi meč za Oklahomu od hemioterapija.

Izvor: Twitter/okcblue/Screenshot

Talentovani srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je svoj prvi meč nakon dijagostikovanog raka testisa. Topić je bio podvrgnut hemioterapijama i pobijedio je opaku bolest, a odmah poslije toga vratio se na parket i odigrao je svoju prvu utakmicu još od ljetos kada je bio na pripremama reprezentacije Srbije.

Topić je proslijeđen u razvojni tim Oklahome, takozvani Oklahoma Blu, za koji će igrati sve dok ne bude u potpunosti spreman da se nađe na NBA parketu u dresu aktuelnog šampiona.

Nikola Topić with two quick assists ⚡️pic.twitter.com/YHOiiWgV7g — OKC BLUE (@okcblue)February 10, 2026



U pobjedi nad Majamijevim razvojnim timom (Sijuks Fols) Topić je odigrao 16 minuta i za to vrijeme upisao je sedam poena, sedam asistencija i jedan skok. Šutirao je 3/5 iz igre i ostavio je odličan utisak u svom timu, posebno kada znamo kroz šta je sve prošao u posljednjih šest-sedam mjeseci.

Za sada nije precizirano koliko dugo će Topić igrati za razvojni tim, ali neće bti iznenađenje ako i čitavu sezonu provede u njemu, pošto je svakako najvažnije da se ne žuri s njegovim povratkom na teren.