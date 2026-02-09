Nikola Topić se vraća na teren: Pobijedio opaku bolest, a Oklahoma povukla najbitniji potez

Oklahoma prijavila Nikolu Topića za nastupe u svom razvojnom timu, pa bi srpski košarkaš uskoro mogao da se nađe na parketu.

Nikola Topić sve je bliži debitantskom nastupu u NBA ligi - nakon što je čitavu prvu sezonu propustio zbog teške povrede kolena, a pred početak druge morao da započne tešku borbu protiv kancera testisa. Kako prenose američki mediji, aktuelni NBA šampion Oklahoma poslala je Topića u svoj razvojni tim, gdje bi on trebalo da uhvati ritam.

Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde i jedan od najtalentovanijih igrača na svijetu u svojoj generaciji još nema zvaničan meč u dresu Oklahome, sa kojom je prošle sezone postao šampion NBA lige. Njemu je uručen prsten, iako nije igrao na takmičarskim mečevima, jer je klub procijenio da je za njegov oporavak najbolje da propusti čitavu sezonu.

Ipak, tokom ljeta je Nikoli Topiću dijagnostifikovan kancer testisa, zbog čega je postalo jasno da on neće biti spreman za početak svoje druge sezone u NBA ligi. Počela je velika borba protiv opakog protivnika, a Nikola se kao pravi heroj vratio na parket već u decembru, kada je počeo da trenira sa saigračima.

Sada će imati priliku i da igra, ali za Oklahoma siti Blu u Razvojnoj ligi, što je vjerovatno i najbolji način da on hvata takmičarski ritam. Topić će u razvojnom timu imati daleko više slobode nego što bi to bio slučaj u NBA ekipi, pa bi u slučaju da uhvati dobru formu mogao da bude bitan adut Oklahome u završnici ligaškog dijela i tokom borbe za odbranu šampionske titule. Još se ne zna kada će Nikola Topić debitovati za razvojni tim Oklahome, koji je sa skorom 5-14 jedan od najslabijih u Zapadnoj konferenciji.

Sa druge strane, Oklahoma je lider Zapadne konferencije u NBA ligi - gdje brani titulu osvojenu prošle godine. Po svemu što smo vidjeli do sada od njega, Topiću je mjesto u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, ali će za to morati još malo da sačeka. Svojevremeno je biran kao 12. pik na draftu, a na to je uticala i povreda koju je zaradio kao igrač Crvene zvezde. Prije nje se vjerovalo da bi Nikola mogao da bude među prvih pet izabranih košarkaša

Kako je Topiću dijagnostikovan kancer?

Talentovani plejmejker bio je na širem spisku selektora Srbije Svetislava Pešića tokom prethodnog ljeta, ali se na kraju nije našao u ekipi koja je sa velikim ambicijama krenula na Evropsko prvenstvo. Tokom priprema u Staroj Pazovi, Topić je radio testove koji su pokazali da ima kancer testisa.

"Kod mladih ljudi se ti tumori javljaju, kod hormonski aktivnih ljudi, i otkriva se i kod sportista. Kod njega je to otkriveno poslije doping-kontrole, tokom ljeta u Staroj Pazovi. Rađena je kontrola dvanaestorici igrača, među njima je bio i on", započeo je prof. dr Radovanović u podkastu "Miljanov korner".

Ljekarski tim Srbije dobio je informaciju o "stranoj" supstanci u krvi Nikole Topića - pojašnjeno je da nije riječ o dopingu, ali da je vrlo važno da se ispita o čemu se radi. Tako je na testovima košarkaške reprezentacije Srbije otkriveno da Nikola Topić ima kancer protiv kojeg se borio i narednih nekoliko mjeseci.

"Ako je neko pozitivan, dobijete odmah izvještaj, u roku od 72 sata, a tek poslije mesec dana dobijete definitivni izvještaj. Nama su poslali da je primijećena neka supstanca kod njega u krvi, koja se ne nalazi normalno u tijelu. Naglašeno je da nije doping i da mora da se ispita", rekao je predsjednik Medicinske komisije Olimpijskog komiteta Srbije.

Brzina je najvažnija u momentima u kojima se saznaju ovakve vijesti. Što prije kancer bude otkriven, to su veće šanse da će pacijent uspjeti u potpunosti da se oporavi i da će nastaviti karijeru.

"Odmah smo obavijestili njega, njegove roditelje i klub. Usmjerili smo ih u kom pravcu bi trebalo da traže tu promjenu i onda su izveli dijagnozu i pronašli su promjenu. Vidite da su se neka doping kontrola i naša doping agencija angažovale u alarmiranju svega toga. Eto, jedan slučajni nalaz na doping kontroli nas je usmjerio, došlo je do dijagnoze u ranoj fazi. To je utvrđeno u ranoj i dobroj fazi, zato ništa nije mogao da primijeti. Ubijeđen sam da je on već sad izliječen i da će se brzo vratiti. Ima mnogo vrhunskih sportista koji su imali zdravstvene krize, prevazišli su ih bez deficita. Tako će i on uspjeti. Biće isti fizički kao i prije povrede kolena, recimo", vjeruje Radovanović.

