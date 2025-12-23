Oporavak srpskog košarkaša Nikole Topića ide po planu i on trenira sa saigračima iz Oklahome.

Izvor: Daily Thunder/X/Printscreen

Nikola Topić ponovo je trenirao sa saigračima iz Oklahome Siti Tandera pred utakmicu sa Memfisom. Očigledno je da njegov oporavak ide po planu nakon operacije i hemioterapija, pošto se nije štedio tokom šuterskog treninga.

I dalje nije poznato kada će se vratiti na teren, ali ovi snimci svakako ulivaju nadu da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti u akciji. Nažalost, nekadašnji plej Zvezde je doživio tešku povredu odmah po dolasku u NBA i propustio cijelu prošlu sezonu, a sada je nalazi u još ozbiljnijoj situaciji.

Nikola Topic on court.pic.twitter.com/6vCHhmGaC2 — Daily Thunder (@dailythunder)December 23, 2025

Mentalitet pobjednika

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Dejno pre nekog vremena govorio je o Nikoli Topiću koji se sa ozbiljnom bolešću nosi dosta zrelo za svoje godine. Plan je da ostane u dobroj fizičkoj formi koliko god mu je to dozvoljeno.

"Trenutni plan za njega je da prati terapiju i ovo je veoma ozbiljna situacija. Međutim, on se sa tim bori kao zrela osoba, bez obzira na to što ima 18-19 godina", objasnio je Dejno i dodao:

"Pokazao je nevjerovatnu zrelost prošle sezone, gledao sam ga kako se oporavlja od problema sa prednjim ukrštenim ligamentima i to baš dugo traje. Ima mnogo tu 'nevidljivog' posla. Mnogo dana koji djeluju kao senke i u tim momentima naučiš mnogo o nekome. Pokazao je nevjerovatan kapacitet. Sada je situacija još ozbiljnija, a Nikola je pokazao nevjerovatnu zrelost. Nevjerovatan je kao osoba, ima sjajan karakter, skroman je. Ne želi da se vrti oko njega."

Vidi opis Nikola Topić se ne štedi, želi što prije na teren: Pojavili se novi snimci sa treninga Oklahome Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sjajno se uklopio u tim i ima veliku podršku u jako teškim momentima.

"Veoma je 'zarazan' kada je u timu. Radi na stvarima na kojima mu je dozvoljeno da radi. Želi da bude u najboljoj mogućoj formi, sa te fizičke strane, kada se vrati. Uradio je sjajan posao, tačno je tamo gdje bi trebalo da bude. Ide mu dobro. Momci su sjajni sa njim, on je sjajan sa njima. Ovo su situacije u kojima je potrebno da ostanete prizemni i on to radi na prelijep način", poručio je Dejno.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!