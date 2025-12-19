Nikola Topić se vratio poslije hemioterapije: Pogledajte šta radi na treningu Oklahome

Srpski košarkaš Nikola Topić bez kose na treningu Oklahome, u toku priprema za povratak na teren.

Najtalentovaniji srpski košarkaš i NBA šampion sa ekipom Oklahome Nikola Topić (20) od početka nove sezone pauzira zbog kancera testisa koji mu je dijagnostikovan prije nekoliko mjeseci, a u tom periodu nismo ga često viđali u javnosti. Po snimcima iz SAD, čini se da je srpski košarkaš sada dobro, jer je pred meč Oklahome i Los Anđeles Klipersa imao priliku da se zagrijava sa saigračima.

Primjetno je da Nikola Topić nema kosu, što je sasvim očekivano nakon hemioterapija i napornog liječenja kroz koje je prošao tokom prethodnih mjeseci, ali je dobro vidjeti ga ponovo na parketu. To bi mogao da bude signal za njegov potpuni povratak, odnosno debitantski nastup u NBA ligi nakon što je prošle sezone postao šampion bez odigranog ijednog meča.

Nikola Topic out here in pregame warmups. First time I’ve seen him since his testicular cancer diagnosis. Good to see himpic.twitter.com/rmSxun3abV — Clemente Almanza (@CAlmanza1007)December 18, 2025

Na video zapisu koji je napravio američki novinar Klement Almanza vide se jedan šut i jedan prodor Nikole Topića, a navijači Oklahome oduševljeni su što je srpski košarkaš ponovo na terenu. Naravno, svim ljubiteljima košarke u Srbiji biće drago da mladog organizatora igre ponovo vide na terenu, jer su mu tokom prethodnih mjeseci slali dobru energiju i riječi podrške u borbi protiv opake bolesti.

Šta su iz Oklahome rekli o bolesti?

Nakon što je prvu sezonu u NBA propustio zbog povrede koljena i operacije na koju je morao da ode, Nikola Topić početak druge sezone propušta zbog opake bolesti protiv koje se bori mjesecima. Oklahoma je veoma posvećenja njegovom izlječenju, a često možemo da čujemo poruke podrške koje dobija iz kluba.

"Pokazao je nevjerovatnu zrelost prošle sezone, gledao sam ga kako se oporavlja od problema sa prednjim ukrštenim ligamentom i to baš dugo traje. Ima mnogo tu 'nevidljivog' posla. Mnogo dana koji djeluju kao sjenke i u tim momentima naučiš mnogo o nekome. Pokazao je nevjerovatan kapacitet. Sada je situacija još ozbiljnija, a Nikola je pokazao nevjerovatnu zrelost. Njeverovatan je kao osoba, ima sjajan karakter, skroman je. Ne želi da se vrti oko njega", rekao je nedavno Mark Dejno, trener najboljeg tima u NBA ligi.

Po njegovim riječima, Nikola Topić mnogo pomaže ekipi koja je u prethodnoj sezoni osvojila titulu, iako još nije upisao debitantski nastup u NBA. Srpski košarkaš je postao šampion prije nego što je dobio prve minute na parketu u najjačoj ligi na svijetu, a Dejno smatra da se Nikola odlično uklopio u tim.

"Veoma je 'zarazan' kada je u timu. Radi na stvarima na kojima mu je dozvoljeno da radi. Želi da bude u najboljoj mogućoj formi, sa te fizičke strane, kada se vrati. Uradio je sjajan posao, tačno je tamo gdje bi trebalo da bude. Ide mu dobro. Momci su sjajni sa njim, on je sjajan sa njima. Ovo su situacije u kojima je potrebno da ostanete prizemni i on to radi na prelijep način", poručio je Dejno.

Predivno mišljenje o srpskom košarkašu ima i Džejlen Vilijams, jedan od najbitnijih igrača u timu Oklahome. On je oduševljen Topićevom željom da bude bolji i zbog toga se trudi da mu olakša ovaj veoma težak period u karijeri.

"Veoma je dobar momak, mlad je. Dolazi da radi, šutira, trudi se da bude bolji, što je ludo. Najmanje što možemo da uradimo kao tim jeste da učinimo sve da se oseća što komfornije kada dođe. Ne sažaljeva sebe, nije takva osoba. Znate šta je prošao kroz operaciju i oporavak zbog prednjih ukrštenih ligamenata i sve to govori o njemu i njegovom karakteru. Mnogo sam ponosan na njega i nadam se da će se uskoro vratiti. Mnogo poštujem Topa", zaključio je Vilijams.

Kako je otkriven kancer?

Nikola Topić se posljednjih mjeseci liječi u SAD, gdje Oklahoma vodi računa o njegovom zdravlju, ali su problemi otkriveni u Srbiji. Tokom ljeta, kada je bio dio seniorske reprezentacije Srbije, Nikola Topić je kao i svi ostali igrači bio podvrgnut doping testovima. Tada je u njegovom tijelu primijećena supstanca koje ne bi trebalo da bude, a kasnije je preko nje otkriven kancer testisa.

"Kod mladih ljudi se ti tumori javljaju, kod hormonski aktivnih ljudi, i otkriva se i kod sportista. Kod njega je to otkriveno poslije doping-kontrole, tokom ljeta u Staroj Pazovi. Rađena je kontrola dvanaestorici igrača, među njima je bio i on", započeo je prof. dr Radovanović u podkastu "Miljanov korner" i dodao: "Ako je neko pozitivan, dobijete odmah izvještaj, u roku od 72 sata, a tek poslije mjesec dana dobijete definitivni izvještaj. Nama su poslali da je primijećena neka supstanca kod njega u krvi, koja se ne nalazi normalno u tijelu. Naglašeno je da nije doping i da mora da se ispita."

Doktor Radovanović je optimista u ovom slučaju, a ljubitelji košarke u Srbiji se nadaju da će Nikola uskoro dobiti zeleno svjetlo za povratak na teren, kako bi nam pokazao zašto je godinama smatran za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša.

"Odmah smo obavijestili njega, njegove roditelje i klub. Usmjerili smo ih u kom pravcu bi trebalo da traže tu promjenu i onda su izveli dijagnozu i pronašli su promjenu. Vidite da su se neka doping kontrola i naša doping agencija angažovale u alarmiranju svega toga. Eto, jedan slučajni nalaz na doping kontroli nas je usmjerio, došlo je do dijagnoze u ranoj fazi. To je utvrđeno u ranoj i dobroj fazi, zato ništa nije mogao da primijeti. Ubijeđen sam da je on već sad izliječen i da će se brzo vratiti. Ima mnogo vrhunskih sportista koji su imali zdravstvene krize, prevazišli su ih bez deficita. Tako će i on uspjeti. Biće isti fizički kao i prije povrede koljena, recimo", zaključio je doktor košarkaške reprezentacije Srbije.