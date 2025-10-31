logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikola izdrži, ovo je najbitnija borba": Igrači Zvezde stali poslije Makabija, ovo je bitnije od košarke i terena

"Nikola izdrži, ovo je najbitnija borba": Igrači Zvezde stali poslije Makabija, ovo je bitnije od košarke i terena

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Crvene zvezde Nikola Kalinić i Dejan Davidovac, kao i trener Saša Obradović poslali su poruku podrške Nikoli Topiću.

Kalinić i Davidovac poruka podrške Topiću Izvor: MN Press/MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda je savladala Makabi i nastavila seriju pobeda u Evroligi, a nakon meča su košarkaši i stručni štab crveno-belih zastali da pošalju mnogo bitniju poruku od košarkaške. Poruku podrške mladom srpskom košarkašu Nikoli Topiću.

Oklahoma Siti je objavio da nekadašnji plejmejker Crvene zvezde ima rak testisa i da je počeo sa hemoterapijama. Sada su poruke podrške poslali Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i trener Saša Obradović.

"Za Nikolu Topića smo htjeli da kažemo, da mu pružimo podršku. Da izdrži u borbi i da da sve od sebe. Ovo je najbitnija borba u životu. Od mene lično i od cijele ekipe podrška da izdrži, da da sve od sebe i da se vrati. Teren je nebitan, da pobijedi i da bude zdrav", rekao je Nikola Kalinić. 

Pogledajte

00:25
Nikola Kalinić o Nikoli Topiću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Poslije utakmice se oglasio i Dejan Davidovac i naglasio da je u kontaktu sa Topićem i da cijela ekipa šalje svoju podršku bivšem saigraču.

"Ja sam sa njim u kontaktu, ne bih to posebno nešto isticao, samo bih htio da kažem da kažem da ima podršku svih nas. Žao mi je što se to desilo, sigurno će biti sve kako treba, uz njega smo", rekao je Davidovac.

Pogledajte

00:16
Dejan Davidovac o Topiću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nakon konferencije za medije trener Saša Obradović se oglasio posebno povodom Nikole Topića. Htio je da i on kaže nekoliko riječi i naglasi da je uz Topića. 

"Poslije fenomenalne pobjede i lijepog osjećaja postoji i drugi dio, to je da su nas i malo potresle te vijesti o malom Nikoli Topiću. Ova pobjeda je posvećena njemu. Nadamo se da će sve da bude u redu. Iskrene želje za brzi oporavak", rekao je Obradović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Dejan Davidovac Nikola Kalinić Saša Obradović Nikola Topić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC