"Nikola izdrži, ovo je najbitnija borba": Igrači Zvezde stali poslije Makabija, ovo je bitnije od košarke i terena

Košarkaši Crvene zvezde Nikola Kalinić i Dejan Davidovac, kao i trener Saša Obradović poslali su poruku podrške Nikoli Topiću.

Crvena zvezda je savladala Makabi i nastavila seriju pobeda u Evroligi, a nakon meča su košarkaši i stručni štab crveno-belih zastali da pošalju mnogo bitniju poruku od košarkaške. Poruku podrške mladom srpskom košarkašu Nikoli Topiću.

Oklahoma Siti je objavio da nekadašnji plejmejker Crvene zvezde ima rak testisa i da je počeo sa hemoterapijama. Sada su poruke podrške poslali Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i trener Saša Obradović.

"Za Nikolu Topića smo htjeli da kažemo, da mu pružimo podršku. Da izdrži u borbi i da da sve od sebe. Ovo je najbitnija borba u životu. Od mene lično i od cijele ekipe podrška da izdrži, da da sve od sebe i da se vrati. Teren je nebitan, da pobijedi i da bude zdrav", rekao je Nikola Kalinić.

Poslije utakmice se oglasio i Dejan Davidovac i naglasio da je u kontaktu sa Topićem i da cijela ekipa šalje svoju podršku bivšem saigraču.

"Ja sam sa njim u kontaktu, ne bih to posebno nešto isticao, samo bih htio da kažem da kažem da ima podršku svih nas. Žao mi je što se to desilo, sigurno će biti sve kako treba, uz njega smo", rekao je Davidovac.

Nakon konferencije za medije trener Saša Obradović se oglasio posebno povodom Nikole Topića. Htio je da i on kaže nekoliko riječi i naglasi da je uz Topića.

"Poslije fenomenalne pobjede i lijepog osjećaja postoji i drugi dio, to je da su nas i malo potresle te vijesti o malom Nikoli Topiću. Ova pobjeda je posvećena njemu. Nadamo se da će sve da bude u redu. Iskrene želje za brzi oporavak", rekao je Obradović.