Ovaj detalj vam je promakao tokom Zvezdine pobjede: Pogledajte kako je Kodi spasio Čimu Monekea

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kodi Miler-Mekintajer pronašao naočare koje je Čima Moneke izgubio tokom borbe za loptu, a onda mu asistirao tokom Zvezdine akcije.

Kodi Miler Mekintajer pronašao naočare Čime Monekea na parketu Izvor: X/kkcrvenazvezda/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su impresivan niz pobeda u Evroligi. Nakon uvodna dva poraza dobili su šest uzastopnih mečeva, a u četvrtak uveče je u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" savladan Makabi iz Tel Aviva. Na ovom neugodnom "gostovanju" Zvezdu su ka pobjedi povukli Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke, a upravo su oni bili glavni akteri jedne komične situacije.

Tokom finiša druge četvrtine, nakon jedne borbe pod košem Crvene zvezde, krilni centar Čima Moneke ostao je bez naočara koje su mu već godinama sastavni dio opreme. Naočare su pale nekoliko metara daleko od mjesta na kojem se borio za loptu, a Zvezdin košarkaš nije u prvom momentu mogao da ih nađe - zato je u pomoć priskočio saigrač.

Kodi Miler-Mekintajer igra u fantastičnoj formi od dolaska Saše Obradovića, pa je kao pravi general na terenu držao pod kontrolom i ovu situaciju. Vidio je gdje su naočare, pokupio ih dok je lopta bila u njegovom posjedu, a zatim ih uručio saigraču koji bez njih nije mogao da krene u napad. Pogledajte tu scenu:

Ako ne računamo dodavanje naočara svom saigraču, Kodi Miler-Mekintajer je imao 12 asistencija na meču protiv Makabija i to mu je ubedljivo najbolja partija u tekućoj sezoni Evrolige. Takođe, američki košarkaš sa bugarskim pasošem postavio je sezonski rekord po broju poena jer je meč završio sa 23 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Čima Moneke Kodi Miler Mekintajer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

