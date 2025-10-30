logo
Zvezda se izjednačila sa liderom: Pogledajte tabelu Evrolige poslije drame u Pioniru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda nastavila je sjajan niz pobjeda i stigla je u vrhu tabele Hapoel i Žalgiris.

Crvena zvezda Evroliga tabela Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda ostvarila je šestu evroligašku pobjedu u nizu, u drami protiv Makabija, i tako nastavila uspon na tabeli najjačeg takmičenja. Sa skorom 6-2, srpski tim izjednačio se na vrhu sa Hapoelom (6-1) i Žalgirisom (6-2).

Furiozni nalet ekipe Saše Obradovića nastavljen je i u hali "Pionir", gdje je gostovala Makabiju i pobijedila pred stotinama svojih navijača. Poslije Fenerbahčea, Žalgirisa, Reala, Baskonije i ASVEL-a, crveno-beli su srušili i "Ponos Izraela", za pogled na tabelu koji čini ponosnim zvezdaše. Pogledajte.



Puna samopouzdanja, Zvezda će u nedjelju gostovati Spartaku u Subotici, a onda će se spremiti za evroligaški spektakl u Beogradskoj areni, duel protiv moćnog Panatinaikosa. Pod Obradovićevim vođstvom, crveno-bijeli su postali hit Evrolige, pa se poslije košmarnog uvoda u sezonu ova jesen pretvorila u crveno-bijelu bajku tima sa Malog Kalemegdana.

