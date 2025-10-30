19 : 30

Evo šta je Saša Obradović rekao o Batleru pred meč

"Prvo treba vidjeti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba pretjerivati, igrati što jednostavnije, nekad i naš napad koji bi treba da ude fluidniji. Treba da radimo na iskorištavanju mis-mečeva, mora nekad brže da se napadne, malo smo sporiji tu. Ovo je nova ekipa, treba nove igrače da integrišemo, treba da dopunjujemo naš repertoar akcija", rekao je Zvezdin trener dok je Batler učio akcije crveno-bijelih.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović