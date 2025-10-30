logo
Makabi - Zvezda uživo: Batler na parketu Pionira u crveno-bijelom! 0

Zvezdino NBA pojačanje spremno za debi protiv Makabija (20.05).

Crvena zvezda Makabi prenos uživo livestream Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Autor Haris Krhalić
19:30

Evo šta je Saša Obradović rekao o Batleru pred meč

"Prvo treba vidjeti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba pretjerivati, igrati što jednostavnije, nekad i naš napad koji bi treba da ude fluidniji. Treba da radimo na iskorištavanju mis-mečeva, mora nekad brže da se napadne, malo smo sporiji tu. Ovo je nova ekipa, treba nove igrače da integrišemo, treba da dopunjujemo naš repertoar akcija", rekao je Zvezdin trener dok je Batler učio akcije crveno-bijelih.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

19:29

Ovako izgleda tabela pred meč



Standings provided by Sofascore

19:28

Džered Batler je na zagrijavanju!

Novi plejmejker Zvezde po svemu sudeći biće u ekipi i na zagrevanju je uoči izlaska oba tima na zvanično zagrijavanje u 19.30 časova.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

19:26

Dobro došli u tekstualni prenos


Utakmica Makabi - Crvena zvezda počinje u 20.05 časova u hali "Aleksandar Nikolić", a crveno-beli imaju šansu da ostvare šestu evroligašku pobedu u nizu. Pratite meč uz MONDO

