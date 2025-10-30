logo
Prije 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Prije 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda večeras sa Džaredom Batlerom u timu protiv Makabija u Evroligi.

Džared Batler igra za Crvenu zvezdu protiv Makabija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda večeras gostuje Makabiju iz Tel Aviva u hali "Aleksandar Nikolić" u kojoj će imati podršku i svojih navijača. Oni će navijati za šestu uzastopnu pobjedu crveno-belih u Evroligi i nadaju se da će večeras (20.05) vidjeti i debi Džareda Batlera od koga i te kako imaju velika očekivanja.

Prije samo dvije nedjelje, Batler je ubacio 35 poena u pobjedi Finiksa protiv L. A. Lejkersa, za koje je igrao i Luka Dončić, dok potom nije dobio ugovor u NBA i odlučio je da se oproba u Evroligi.

Američki košarkaš Džared Batler potpisao za Zvezdu desetak dana nakon što je ubacio 35 poena Lejkersima.
Izvor: Youtube/NBA

Stigao je poziv Crvene zvezde koja je pobijedila u trci sa još nekoliko evroligaških timova i obezbijedila je njegov potpis koji je zatim potvrđen u utorak, nakon trodnevnih ljekarskih pregleda. Džared Batler je dobio dozvolu da igra i već je na prvom treningu svima pokazao da je u formi, tako da se njegov debi očekuje baš protiv Makabija.

Šta to Batler donosi Zvezdi?

Pogledajte

03:13
Džared Batler pred Makabi
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Još ne znamo na kojoj će ga poziciji koristiti Saša Obradović, ali srećan je što ima tu opciju da bira. Batler može da igra na mjestu plejmejkera i beka-šutera, a vjerovatnije je da ćemo ga večeras vidjeti na "dvojci" s obzirom na to da je Džordan Nvora povrijeđen i malo je vjerovatno da će ipak nastupiti večeras.

"On je i plejmejker i bek. Očigledno je dobar spot-ap šuter, odličan je s loptom", poručio je trener Crvene zvezde.

Podsjetimo, Crvena zvezda ima skor 5-2 i u grupi je drugoplasiranih timova na tabeli Evrolige. Što se tiče Makabija, za sada je na skoru 2-5 i nadao se da će baš protiv crveno-bijelih moći da se "iščupa" sa dna tabele. Na Zvezdi je da to ne dozvoli.

