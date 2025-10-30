Prije 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Crvena zvezda večeras sa Džaredom Batlerom u timu protiv Makabija u Evroligi.

KK Crvena zvezda večeras gostuje Makabiju iz Tel Aviva u hali "Aleksandar Nikolić" u kojoj će imati podršku i svojih navijača. Oni će navijati za šestu uzastopnu pobjedu crveno-belih u Evroligi i nadaju se da će večeras (20.05) vidjeti i debi Džareda Batlera od koga i te kako imaju velika očekivanja.

Prije samo dvije nedjelje, Batler je ubacio 35 poena u pobjedi Finiksa protiv L. A. Lejkersa, za koje je igrao i Luka Dončić, dok potom nije dobio ugovor u NBA i odlučio je da se oproba u Evroligi.

Američki košarkaš Džared Batler potpisao za Zvezdu desetak dana nakon što je ubacio 35 poena Lejkersima. Izvor: Youtube/NBA

Stigao je poziv Crvene zvezde koja je pobijedila u trci sa još nekoliko evroligaških timova i obezbijedila je njegov potpis koji je zatim potvrđen u utorak, nakon trodnevnih ljekarskih pregleda. Džared Batler je dobio dozvolu da igra i već je na prvom treningu svima pokazao da je u formi, tako da se njegov debi očekuje baš protiv Makabija.

Šta to Batler donosi Zvezdi?

Još ne znamo na kojoj će ga poziciji koristiti Saša Obradović, ali srećan je što ima tu opciju da bira. Batler može da igra na mjestu plejmejkera i beka-šutera, a vjerovatnije je da ćemo ga večeras vidjeti na "dvojci" s obzirom na to da je Džordan Nvora povrijeđen i malo je vjerovatno da će ipak nastupiti večeras.

"On je i plejmejker i bek. Očigledno je dobar spot-ap šuter, odličan je s loptom", poručio je trener Crvene zvezde.

Podsjetimo, Crvena zvezda ima skor 5-2 i u grupi je drugoplasiranih timova na tabeli Evrolige. Što se tiče Makabija, za sada je na skoru 2-5 i nadao se da će baš protiv crveno-bijelih moći da se "iščupa" sa dna tabele. Na Zvezdi je da to ne dozvoli.