Džared Batler već kupio Delije, a Obradović njega: Zvezdino pojačanje već zna šta se od njega očekuje

Novi košarkaš Crvene zvezde se polako privikava na trenera i saigrače, da li će debitovati protiv Makabija?

Izvor: MONDO

Novi košarkaš Crvene zvezde Džared Batler iznio je prve utiske nakon odrađenog treninga u dvorani "Aleksandar Nikolić" pred utakmicu sa Makabijem u 8. kolu Evrolige. Američki bek otkrio razloge odluke da pojača crveno-bijele, kao i to da mu je trener Saša Obradović već predočio ulogu koju će imati u timu.

Nakon što je popričao sa saigračima, trenerom, stručnim štabom, prvi put se obratio medijima i otkrio svoje ambicije sa crveno-bijelima. Upitan je zašto je odabrao Crvenu zvezdu?

"Trener, navijači i šansa da igram, toliko je jedostavno", rekao je Batler i osvrnuo se na razgovor sa trenerom Obradovićem.

"Pričao sam 15-ak minuta sa trenerom, svidjelo mi se jer čujem mudrost i intenzitet u njegovom glasu, dopada mi se to."

Šta Delije mogu da očekuju od njega?

Pogledajte 03:13 Džared Batler pred Makabi Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ovo će biti njegov prvi izazov u Evropi, a kada se odlučio da dođe u Beograd nije znao previše o Zvezdi. Ipak, već na meču sa Asvelom sve mu je postalo jasno.

"Da budem iskren, nisam znao ništa o Zvezdi. Znao sam samo neke momke koji su igrali i da je atmosfera sjajna. To je sve. Mislim da imamo sjajan tim, hemija je na nivou, msilim da će biti zabavno. Atmosfera je bila sjajna, ljudi su vikali sve vrijeme, a ja sam pomislio: 'Nemoguće da je ovako uvijek'."

Šta navijači mogu da očekuju od njega? "Trojke, asistencije i samopouzdanje. Osjećam se dobro. Nisam igrao neko vrijeme, ali se osjećam dobro. Mislim da ću ovdje biti plejmejker", kaže je Amerikanac.

Šta je rekao Obradović?

Obradović očekuje da Batler u što kraćem roku bude spreman da istrči na teren. Njegova želja je nesporna, ali svima je jasno da će biti potrebno strpljenja...

"Prvo treba vidjeti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba pretjerivati, igrati što jednostavnije, nekad i naš napad koji bi treba da ude fluidniji. Treba da radimo na iskorišćavanju mis-mečeva, mora nekad brže da se napadne, malo smo sporiji tu. Ovo je nova ekipa, treba nove igrače da integrišemo, treba da dopunjujemo naš repertoar akcija", rekao je Obradović koji je potom upitan da li Batlera više vidi kao plejmejkera ili klasičnog beka.

"On je i plejmejker i bek. Očigledno je dobar spot-ap šuter, odličan je s loptom", nasmijao se Obradović koji planira očigledno da ga koristi na više načina.