logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako je Batler ubacio 35 poena Lejkersima: Nadigrao Dončića, pa potpisao za Zvezdu

Ovako je Batler ubacio 35 poena Lejkersima: Nadigrao Dončića, pa potpisao za Zvezdu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džared Batler potpisao za Crvenu zvezdu deset dana nakon što je zatrpao koš Los Anđeles Lejkersa.

Džared Batler dao 35 poena Lejkersima Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je uspjela da dovede košarkaša kojeg je silno želela - američki bek Džared Batler potpisao je ugovor sa srpskim predstavnikom u Evroligi, nakon što su mu propali pregovori sa Olimpijakosom. Kompletni pregovori obavljeni su veoma brzo, samo nekoliko dana nakon što je Batler dobio otkaz u Finiksu, iako je prije toga zatrpao koš Los Anđeles Lejkersa.

Podsjećamo, nekoliko dana pred početak nove NBA sezone Džared Batler je ubacio 35 poena jednom od najboljih timova na svijetu, ali to nije bilo dovoljno da ostane dio ekipe. Finiks Sansi su odlučili da ga otpuste, a Batler je znao da ga čeka odlazak u Evropu jer su gotovo svi timovi u Americi već kompletirali igrački kadar. Ovo će Batleru biti prvi dolazak u evropsku košarku, pa je jasno da publika ne zna u potpunosti šta da očekuje od njega.

Narvno, u takvim slučajevima najbolje je upoznati se sa njim kroz snimke mečeva koje je već odigrao. Primjera radi, njegovih 35 poena, devet asistencija i sedam skokova u pripremnoj utakmici protiv Lejkersa privukli su pažnju šire javnosti, pa je NBA liga napravila kompilaciju svih njegovih dobrih poteza sa te utakmice. Pogledjate kako igra Džared Batler:

Američki košarkaš Džared Batler potpisao za Zvezdu desetak dana nakon što je ubacio 35 poena Lejkersima.
Izvor: Youtube/NBA

Na pripremnom meču protiv Lejkersa šutirao je 9/16 za dva poena, 5/9 za tri poena i 2/6 sa linije penala, a imao je i jednu ukradenu loptu. U oči upada loš procenat sa linije za slobodna bacanja, ali ih je tokom gotovo 150 mečeva u NBA ligi Batler izvodio sa oko 82 odsto uspešnosti - što nije zabrinjavajuće. Takođe, Batler je na mečevima u najkvalitetnijoj ligi na svetu šutirao 45 odsto iz igre, odnosno oko 34 odsto za tri poena.

Navijači Crvene zvezde tek će vidjeti sve kvalitete američkog košarkaša, ali bi već sada moglo da ih raduje to što Batler obožava da igra sa loptom u rukama i da kreira - kako za sebe, tako i za ostale igrače na terenu. Tokom karijere je imao prosjek od tek 2,8 asistencije po meču, ali je na 28 utakmica u dresu Filadelfije krajem prošle takmičarske godine taj prosjek iznosio 4,9.

Očigledno je da Džared Batler može da bude važan adut i kada je razigravanje saigrača u pitanju, ali se ne treba iznenaditi ukoliko povremeno odluči da sam rješava. Nedavno je Lejkersima ubacio pet trojki i to uglavnom nakon što je sam izgradio pozicije za šut.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džared Batler košarka KK Crvena zvezda NBA liga Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC