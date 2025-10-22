Najtačniji američki insajder najavio Zvezdino pojačanje: Otkrio ko stiže u Beograd iz NBA lige

Džared Batler je blizu potpisa ugovora sa Crvenom zvezdom, tvrdi američki novinar Mark Stajn.

Košarkaški klub Crvena zvezda želi američkog beka Džareda Batlera, a on bi vrlo brzo mogao da bude predstavljen kao novi igrač srpskog kluba. O tome je na treningu pred Baskoniju govorio i trener Saša Obradović, ali on nije jedini koji ima važne informacije o košarkašu koji bi bio senzacionalno pojačanje crveno-bijelih.

Momak kojeg je Čima Moneke pomenuo kao idealno pojačanje, a zatim Olimpijakos ubjeđivao da je Grčka prava sredina za nastavak njegove karijere, postaće košarkaš Zvezde - kaže Mark Stajn, jedan od najbolje upućenih novinara koji prate NBA ligu. Novinar koji je u prošlosti radio za Vašington Post, Njujork Tajms i ESPN tvrdi da je Crvena zvezda najbliža potpisu ugovora sa Batlerom, iako ne otkriva detalje te saradnje.

Stejnu se vjeruje u SAD, a već godinama se zna da on ima izuzetno pouzdane informacije kada je riječ o igračima koji ijmenjaju sredinu. Ovog puta se Stejn samo nadovezao na informaciju koju je ranije podijelio sa pratiocima - Spenser Dinvidi je na meti Anadolu Efesa.

Crvena Zvezda in Serbia has emerged as the strong favorite to sign Jared Butler … after Butler scored 35 points in a preseason game earlier this month for Phoenix against the Lakers.https://t.co/HyPFjbkNn8 — Marc Stein (@TheSteinLine)October 22, 2025

Crvena zvezda u ranoj fazi sezone ostala je bez trojice igrača kojima su bile namijenjene važne ulogu u bekovskoj liniji. Ajzea Kenan je doživio tešku povredu ukrštenog ligamenta i operisan je u SAD, Devonte Grejem još nije odigrao takmičarski meč za crveno-bijele, a Tajson Karter boluje od plućne embolije i pitanje je kada će se vratiti u trenažni proces.

Zbog povreda u spoljnoj liniji Crvena zvezda je u sastav vratila Jaga dos Santosa, na kojeg se nije računalo na početku sezone - ali ni to nije dovoljno. Potreban je još jedan igrač kako bi tim Saše Obradovića izdržao naporan ritam mečeva. Izbor je, očigledno, pao na košarkaša koji je nedavno zatrpao koš Los Anđeles Lejkersa.