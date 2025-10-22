"Saša zbog toga čupa kosu": Odželej objasnio šta Obradovića najviše nervira

Semi Odželej slikovito je opisao šta to umije da iznervira Sašu Obradovića i šta nikako ne voli da vidi da igrači Zvezde rade.

Crvena zvezda vratila se na pobjednički kolosijek poslije odlaska Janisa Sferopulosa. Zaređala je četiri pobjede u nizu (tri u Evroligi, jednu u ABA) i želi tako da nastavi. U Arenu dolazi oslabljena Baskonija, a Semi Odželej zna šta je potrebno da bi se u četvrtak slavilo (21 čas).

"Moramo da igramo odbranu, da donesemo energiju, imaju dosta talenta i hoće da igraju brzo. Ne smijemo da im dozvolimo to, ako budemo igrali dobro u odbrani imaćemo šansu za pobjedu", počeo je Odželej.

Igrao je dosta dugo u Španiji i dobro poznaje tim iz Vitorije.

"Promijenili su tim dosta, imaju Hauarda koji može da mijenja igru, imaju tim koji hvata dosta skokova, ne smijemo da im dozvolimo da dolaze do lakih poena, već da ih teramo da zarade svaki poen."

"Ma, igraću na svim pozicijama"

Semi Odželej izjava pred Baskoniju

Odželej je proigrao od kada je grčki stručnjak otišao sa klupe. Djeluje da sada više vjeruje u sebe.

"Naporno radim svakog dana, nekad igraš dobro, nekada ne, ali se spreman na isti način. Poraslo mi je samopouzdanje, ponekad zavisi i od rezultata i onda ne izgleda kao da si igrao dobro. Osjećam se dobro."

Na meču protiv Reala je igrao na poziciji centra i zaustavio Valtera Tavaresa. Ističe da je spreman da igra sve, samo da ekipi ide dobro.

"Da, tu sam da pomognem ekipi, na kojoj god poziciji da je to potrebno, daću sve. Možemo dosta da preuzimamo u određenim petorkama, Moneke i ja smo slične visine, Kalinić, Nvora, Kodi, Čima, sa tim petorkama možemo dosta da preuzimamo. U napadu se trudimo da širimo teren, da radimo zajedno i još je posla pred nama."

"Saša zbog toga čupa kosu"

Na kraju je Odželej dosta slikovito opisao kako Saša Obradović reaguje na određene stvari u igri koje mu se ne dopadaju.

"Saša voli da u odbrani pokažemo ponos, da radimo male stvari, da zagrađujemo koš, da nam ne daju lake poene, da ne poklanjamo bacanja, zbog takvih stvari čupa kosu. Dokle god radimo ono što želi, dobro je", zaključio je Odželej sa osmijehom.