Hrvat otišao iz Baskonije pred meč sa Zvezdom

Luka Šamanić postigao je dogovor sa Baskonijom i napustio španski klub pred utakmicu sa Crvenom zvezdom. Ovakva odluka iznenadila je mnoge.

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda dočekuje Baskoniju u Evroligi, meč se igra u četvrtak (21 čas) u Areni, a dan prije utakmice španski klub je ostao bez igrača. Luka Šamanić (25) neće igrati protiv crveno-bijelih pošto je napustio klub. Stiglo je hitno saopštenje dan uoči utakmice i takva odluka iznenadila je mnoge.

"Luka Šamanić neće više igrati za Baskoniju pošto je postignut dogovor o sporazumnom raskidu saradnje između dvije strane. Razlozi su privatne prirode. Klub mu se zahvaljuje za profesionalnost i sve što je uradio za nas i želi mu sve najbolje u nastavku karijere", stoji u kratkom saopštenju kluba.

Šamanić je ove sezone imao prosjek od 7 poena, 2,6 skokova i 0,8 asistencija po meču u Evroligi na pet utakmica. Protiv Pariza je ubacio 15, a protiv Partizana 13 poena. Nije bio u sastavu za meč ACB lige protiv Granade i već tada je moglo da se vidi da postoje problemi sa hrvatskim košarkašem.

