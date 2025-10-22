Obrt oko Džareda Batlera - sad je bliži Zvezdi?

Crvena zvezda je navodno sada bliža dovođenju Džareda Batlera nego Olimpijakos.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda traži pojačanje na bekovskoj poziciji, a kao jedna od opcija spominje se Džared Batler (25, 191 cm). U pitanju je Amerikanac koji ima iskustvo igranja u NBA ligi gde je do skoro bio član Filadelfije, a koji poslije otkaza "lovi" ugovor u Evroligi i tu će tražiti priliku da se ubrzo vrati "preko bare".

Prema informacijama grčkog "Sport 24", baš zbog toga je Batler bliži Crvenoj zvezdi nego Olimpijakosu, iako su samo 12 sati ranije već svi mediji u Grčkoj objavili da će Amerikanac potpisati za klub iz Pireja.

Navodno, Batler nije zadovoljan zbog toga što mu nisu garantovani minuti u Olimpijakosu, usljed ozbiljne gužve na bekovskim pozicijama, što nije slučaj sa Crvenom zvezdom. Navodi se i da njegov agent takođe vodi brigu o karijeri Tajlera Dorsija i da mu ne odgovara da dvojica igrača "dijele minutažu", tako da je sve dalji odlasku u Olimpijakos, odnosno da bi to mogla da iskoristi Crvena zvezda.

Međutim, u istom tekstu navodi se i da će Olimpijakos imati "jedan posljednji napad na Batlera", gdje se očigledno onda zaboravljaju sve ove sitnice koje koče, a vidjećemo da li je to zaista slučaj ili je u pitanju možda pokušaj obaranja cijene, čega redovno ima u Grčkoj.

Američki bek rođen je 2000. godine u Luizijani, a nakon srednje štole Riversajd Akademija i koledža Bejlor stigao je do NBA lige. Na draftu 2021. godine izabran je kao 40. pik, ali nikada nije zaigrao za Nju Orleans - odmah je proslijeđen Juti u kojoj je započeo profesionalnu karijeru.

Pored Jute igrao je i za njihov razvojni tim, bio je član Grand Rapids Golda - razvojne ekipe Denver Nagetsa, a zatim je imao potpisane ugovore sa Oklahomom i Vašingtonom, iako je više vremena provodio igrajući za njihove timove u Razvojnoj ligi. Kraj prethodne sezone dočekao je u dresu Filadelfije, a zatim je potpisao ugovor sa Finiksom - koji je ipak odlučio da ga otpusti prije početka sezone.

Za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadeliju odigrao je ukupno 148 mečeva u ligaškom dijelu sezone. Na NBA utakmicama bilježio je prosječno 6,7 poena, 2,8 asistencije i 1,5 skok. Prije više od tri godine u dresu Jute odigrao je jedan meč u plej-ofu, ali za pet minuta na parketu nije ostvario zapažen učinak.

