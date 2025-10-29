Batler odmah upao u "mašinu": Obradoviću hitno treba, Čima Moneke mu već dijeli savjete

Novi košarkaš Crvene zvezde Džared Batler odradio je prvi trening sa timom.

Američki bek Džared Batler odradio je prvi trening sa ekipom Crvene zvezde, a prvi utisak je da mu prilogađavanje ide po planu. Prethodne večeri je bodrio svoje nove saigrače na utakmici sa Asvelom, dok danas sluša savjete najiskusnijih.

Čima Moneke mu je odmah pritekao u pomoć, pokazao mu kretnje i pokušao da mu približi timske zadatke, dok će sa Sašom Obradovićem tek imati ključne razgovore. Nekadašnji igrač Jute, Oklahome i Vašingtona će čim prije debitovati u crveno-bijelom dresu, a najbitnije je da su sve formalnosti riješene i da se konačno stavio na raspologanje Obradoviću.

Čima Moneke objašnjava kretnje Džaredu Batleru

Crveno-bijeli su trening pred utakmicu sa Makabijem u četvrtak odradili upravo u dvorani "Aleklsandar Nikolić" gdje "gostuju" izraelskom timu. Ipak, prvi put će imati podršku svojih navijača, što im može biti dodatni vjetar u leđa u nastavku pobjedničkon niza u Evroligi.

Batler je već počeo sa učenjem akcija i svi se nadaju da mu neće biti potrebno previše vremena za privikavanje. Raspored je neumoljiv, svaka utakmica je bitna, dok povrede prave dosta problema crveno-bijelima na startu ove sezone.

Džared Batler uči akcije

Obradović želi da ga vidi odmah na djelu

"Batler je dobio zeleno svjetlo. Vidjećemo koliko možeš da uradiš za jedan i po dan, da osposobiš da igra. Dobro je pojačanje. Ne znam u kakvoj je fizičkoj spremi. Ovo je bilo iskorišćeno da se proveri njegovo zdravstveno stanje. Postoji i taj dio, da razmišljamo sa kojim rizicima idemo. Rizik je na kom je fizičkom nivou, djeluje okej ovako. Mnogo je važno i to da ne može na teren bez ikakvog treninga i razumijevanja, koliko god ja to da uprostim", rekao je Obradović poslije pobjede protiv Asvela.

Trener Zvezde će pokušati što prije da ga uvede u tim. "Sigurno je igrač koji sada već mora da uđe, što prije da uđe u rotaciju i da uči iz treninga u trening, koji nemamo. Iz utakmice u utakmicu, sa tolikim brojem informacija."