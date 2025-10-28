20 : 38 32' - Sjajni Moneke Moneke se prvo naljutio jer mu je suđena treća lična, pa je došao do poena na drugoj strani - 66:45. Dao je već 22 poena na meču.

20 : 35 31' - Moneke prekida seriju rivala Asvel počinje posljednji kvartal sa serijom 5:0, prekida to Moneke poenima na obruču - 64:45.

20 : 33 Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina, Zvezda ima veliko vođstvo - 62:40.

20 : 31 30' - Nesportska za Monekea Moneke je stao u odbranu saigrača, sudije su baš taj kontakt gledale i promijenile odluku. Nesportska za Monekea, što je poništilo drugu mrtvu loptu, Ndiaj daje oba penala - 62:40.

20 : 26 30' - Dvije "mrtve lopte" Neverovatne dvije scene u završnici treće četvrtine. Prvo je dosuđena "mrtva lopta" u borbi Miljenovića i Traorea, Stefan je dobio taj skok, Odželej i Nguama su se borili za loptu i sudije su pokazale da je druga "mrtva lopta". Došlo je do malog koškanja poslije toga, pa su sudije odlučile da pregledaju snimak situacije.

20 : 20 28' - Trojka Odželeja, Asvel na koljenima Odželej ostaje potpuno sam i to kažnjava trojkom, gosti reaguju tajm-autom - 60:35.

20 : 18 27' - Miljenović za "+20" Miljenović je dao oba penala i odveo Zvezdu na "+20" - 55:35.

20 : 18 26' - Mekintajer polovičan sa penala Mekintajeru nikako ne idu bacanja, dao je jedno od dva poslije tajm-auta - 53:35.

20 : 12 25' - Odželej za tri Prva trojka Odželeja na meču, Zvezda uvećava vođstvo - 52:33.

20 : 10 24' - Majstorija Kalinića Sjajan potez Kalinića koji je umjesto šuta nabacio loptu za Izundua koji je imao lak posao na obruču poslije trojke Ažinse - 47:33.

20 : 08 23' - Trojka Monekea, skandira mu Arena Moneke daje trojku, pa igra sjajno u odbrani, Arena skandira "Čima, Čima". Izvor: MN PRESS

20 : 06 22' - Novi poeni Monekea Sjajan potez Monekea i poeni sa poludistance - 42:25.

20 : 04 21' - Nesportska De Koloa Moneke je istrčao kontru, De Kolo ga je faulirao, sudije su pokazale prvo da je običan faul, Čima se bunio i dobio ono što je želio, nesportsku za Francuza. Košarkaš Zvezde bio je polovičan sa penala - 40:25.

20 : 03 "Uvijek ponavljam isto" U pauzi između dva dijela kratku izjavu dao je i Saša Obradović. "Uvijek ponavljam isto, da iz dobre odbrane dolaze nešto lakši poeni. Mučimo se kada je odbrana rivala postavljena, ali ako budemo igrali ovako u odbrani, kontrolisaćemo rezultat", rekao je Saša.

20 : 02 Čima opsovao pred Kristinom Čima Moneke izgovorio je i psovku dok je pričao sa Kristinom Tomić na poluvremenu.

19 : 54 Strijelci na poluvremenu Crvena zvezda: Mekintajer 7,Plavšić, Miljenović 2, Davidovac, Kalinić 4, Dobrić 8 (2/3 za tri), Izundu, Motiejunas 4 (2 uk.l), Odželej, Radošić, Moneke 14 (5sk, 3 uk.l, 2as), Jago (0/4 za tri, 3as) Asvel: Seljas, Atamna, Ažinsa 2,Masa 2, De Kolo 4 (4 izg.l), Nguama 2, Lajti 3, Ndiaj 8, Votson 2, Voter, Traore 2

19 : 48 Kraj prvog poluvremena Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost, Mekintajer je promašio cijeli obruč u šutu za tri u posljednjem napadu - 39:25.

19 : 46 "Čelendž" Asvela uspješan Moneke je promašio dodatno bacanje, Odželej se borio za skok, sudije u pokazale da je lopta od igrača Asvela otišla u aut, gosti su tražili "čelendž", sudije su gledale snimak i promijenile odluku, da se lopta odbila od košarkaša Zvezde.

19 : 45 Moneke pod faulom Nevjerovatan pogodak Monekea, fauliran je, bacio je loptu ka košu i pogodio, znao je to da proslavi - 39:25.

19 : 41 19' - Moneke za "+10" Nova kontra Zvezde, Moneke je krenuo sam i završio je sam, za dvocifreni plus - 35:25.

19 : 40 18' - Moneke i Miljenović u kontri Dobra odbrana, pa kontra i poeni Monekea, pa onda i Miljenovića u kontri - 33:25.

19 : 37 17' - Moneke sa penala Moneke je siguran sa penala - 29:25.

19 : 34 16' - Mekintajer 1/3 Mekintajer se cijele sezone muči sa slobodnim bacanjima, fauliran je na šutu za tri, ali je dao samo jedno bacanje - 27:23.

19 : 32 16' - Prodor Mekintajera Mekintajer poentira poslije prodora, Odželej je faulran u reketu, ali sudije kažu da je prije šuta - 26:23.

19 : 29 15' - Dva zakucavanja, Saša reaguje Problemi Zvezde u napadu, Ndiaj opet zakucava, Obradović reaguje tajm-autom - 24:23.

19 : 28 14' - Dosta promašaja Dosta promašaja na obje strane, to prekida Ndiaj zakucavanjem - 24:21.

19 : 24 12' - Odželej izblokiran Pogađa Traore, Davidovac ne pogađa poslije prodora, a Odželej je onda izblokiran na šutu, pa je Dobrić napravio faul u pokušaju da se postavi i iznudi faul u napadu - 24:19.

19 : 24 11' - Trojka Dobrića uz zvuk sirene Dobrić daje trojku uz zvuk sirene za kraj napada - 24:17. Izvor: MN PRESS

19 : 20 10' - Kraj prve četvrtine Završena je prva četvrtina, Zvezda vodi - 21:17.

19 : 18 10' - Trojka Dobrića Odželej je promašio zicer, pa poslije dobre odbrane Dobrić daje trojku - 21:15.

19 : 16 9' - Miljenović Odlično dodavanje Jaga, Miljenović poentira u kontri - 18:13.

19 : 16 Batler i Nvora gledaju meč Tik pored terena su Džered Batler i Džordan Nvora koji gledaju meč.

19 : 13 7' - Kalinić, pa De Kolo Kalinić poentira u tranziciji, De Kolo ostaje potpuno sam na drugoj strani i to koristi za lagane poene - 14:13.

19 : 12 6' - Prvi tajm-aut Prvi tajm-aut, na TV tajm-autu Zvezda vodi sa 12:11.

19 : 09 5' - Miljenović sa drugom ličnom Zvezda ima problem sa bekovima, a Miljenović je dobio drugu ličnu grešku, poslije toga je Motiejunas pogodio - 10:9.

19 : 06 4' - Ponovo Moneke Novi poeni Monekea na obruču, Ndiaj koristi dobro dodavanje za lake poene - 8:7.

19 : 05 3' - Kalinić za vođstvo Kalinić pogađa u tranziciji poslije ukradene lopte i donosi prvo vođstvo Zvezdi na ovoj utakmici - 6:5.

19 : 04 2' - Moneke Loše je Zvezda gradila skok, Ažinsa je vratio loptu u koš poslije promašaja, a onda je Moneke došao do lakih poena u reketu - 4:5.

19 : 02 1' - Trojka Lajtija i Motiejunas Meč počinje trojkom Lajtija iz ćoška, a Motiejunas dolazi do lakih poena u reketu - 2:3.

19 : 00 Startna petorka Zvezde Zvezda kreće meč u petorci: Mekintajer, Miljenović, Moneke, Kalinić, Motiejunas

18 : 58 Ovacije za Sašu Obradovića Pogledajte i kako je Saša Obradović dočekan u Areni: Pogledajte 00:30 Ovacije za Sasu Obradovica

18 : 49 Izlazak igrača Zvezde Pogledajte i kako je izgledao izlazak košarkaša Zvezde na parket: Pogledajte 00:28 Izlazak kosarkasa Crvene zvezde

18 : 40 Sastav Zvezde Mekintajer, Miljenović, Radošić, Jago, Dobrić, Davidovac, Kalinić, Izundu, Moneke, Odželej, Motiejunas, Plavšić

17 : 42 Zvezda u velikim problemima sa povredama Zvezda ima ogromne probleme sa povrijeđenim igračima. Na ovom meču sigurno neće igrati Kenan, Grejem, Karter, Nvora i Rivero. Neće biti ni najnovijeg pojačanja Batlera.