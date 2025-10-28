Crvena zvezda dočekuje Asvel u prvom od dva meča u duploj evroligaškoj nedjelji.
Crvena zvezda želi da nastavi pobjednički niz. Upisala je šest uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima, od toga četiri u Evroligi i ima priliku da nastavi tim putem pred svojim navijačima. Dočekuje Asvel u Areni i probaće da obraduje publiku uprkos ogromnim problemima sa povredama i izostancima.
32' - Sjajni Moneke
Moneke se prvo naljutio jer mu je suđena treća lična, pa je došao do poena na drugoj strani - 66:45. Dao je već 22 poena na meču.
31' - Moneke prekida seriju rivala
Asvel počinje posljednji kvartal sa serijom 5:0, prekida to Moneke poenima na obruču - 64:45.
Kraj treće četvrtine
Završena je treća četvrtina, Zvezda ima veliko vođstvo - 62:40.
30' - Nesportska za Monekea
Moneke je stao u odbranu saigrača, sudije su baš taj kontakt gledale i promijenile odluku. Nesportska za Monekea, što je poništilo drugu mrtvu loptu, Ndiaj daje oba penala - 62:40.
30' - Dvije "mrtve lopte"
Neverovatne dvije scene u završnici treće četvrtine. Prvo je dosuđena "mrtva lopta" u borbi Miljenovića i Traorea, Stefan je dobio taj skok, Odželej i Nguama su se borili za loptu i sudije su pokazale da je druga "mrtva lopta". Došlo je do malog koškanja poslije toga, pa su sudije odlučile da pregledaju snimak situacije.
28' - Trojka Odželeja, Asvel na koljenima
Odželej ostaje potpuno sam i to kažnjava trojkom, gosti reaguju tajm-autom - 60:35.
27' - Miljenović za "+20"
Miljenović je dao oba penala i odveo Zvezdu na "+20" - 55:35.
26' - Mekintajer polovičan sa penala
26' - Mekintajer polovičan sa penala

Mekintajeru nikako ne idu bacanja, dao je jedno od dva poslije tajm-auta - 53:35.
25' - Odželej za tri
Prva trojka Odželeja na meču, Zvezda uvećava vođstvo - 52:33.
24' - Majstorija Kalinića
Sjajan potez Kalinića koji je umjesto šuta nabacio loptu za Izundua koji je imao lak posao na obruču poslije trojke Ažinse - 47:33.
23' - Trojka Monekea, skandira mu Arena
23' - Trojka Monekea, skandira mu Arena

Moneke daje trojku, pa igra sjajno u odbrani, Arena skandira "Čima, Čima".
22' - Novi poeni Monekea
Sjajan potez Monekea i poeni sa poludistance - 42:25.
21' - Nesportska De Koloa
Moneke je istrčao kontru, De Kolo ga je faulirao, sudije su pokazale prvo da je običan faul, Čima se bunio i dobio ono što je želio, nesportsku za Francuza. Košarkaš Zvezde bio je polovičan sa penala - 40:25.
"Uvijek ponavljam isto"
U pauzi između dva dijela kratku izjavu dao je i Saša Obradović.
"Uvijek ponavljam isto, da iz dobre odbrane dolaze nešto lakši poeni. Mučimo se kada je odbrana rivala postavljena, ali ako budemo igrali ovako u odbrani, kontrolisaćemo rezultat", rekao je Saša.
Čima opsovao pred Kristinom
Čima Moneke izgovorio je i psovku dok je pričao sa Kristinom Tomić na poluvremenu.
Strijelci na poluvremenu
Crvena zvezda: Mekintajer 7,Plavšić, Miljenović 2, Davidovac, Kalinić 4, Dobrić 8 (2/3 za tri), Izundu, Motiejunas 4 (2 uk.l), Odželej, Radošić, Moneke 14 (5sk, 3 uk.l, 2as), Jago (0/4 za tri, 3as)
Asvel: Seljas, Atamna, Ažinsa 2,Masa 2, De Kolo 4 (4 izg.l), Nguama 2, Lajti 3, Ndiaj 8, Votson 2, Voter, Traore 2
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost, Mekintajer je promašio cijeli obruč u šutu za tri u posljednjem napadu - 39:25.
"Čelendž" Asvela uspješan
Moneke je promašio dodatno bacanje, Odželej se borio za skok, sudije u pokazale da je lopta od igrača Asvela otišla u aut, gosti su tražili "čelendž", sudije su gledale snimak i promijenile odluku, da se lopta odbila od košarkaša Zvezde.
Moneke pod faulom
Moneke pod faulom

Nevjerovatan pogodak Monekea, fauliran je, bacio je loptu ka košu i pogodio, znao je to da proslavi - 39:25.
19' - Moneke za "+10"
Nova kontra Zvezde, Moneke je krenuo sam i završio je sam, za dvocifreni plus - 35:25.
18' - Moneke i Miljenović u kontri
Dobra odbrana, pa kontra i poeni Monekea, pa onda i Miljenovića u kontri - 33:25.
17' - Moneke sa penala
Moneke je siguran sa penala - 29:25.
16' - Mekintajer 1/3
16' - Mekintajer 1/3

Mekintajer se cijele sezone muči sa slobodnim bacanjima, fauliran je na šutu za tri, ali je dao samo jedno bacanje - 27:23.
16' - Prodor Mekintajera
Mekintajer poentira poslije prodora, Odželej je faulran u reketu, ali sudije kažu da je prije šuta - 26:23.
15' - Dva zakucavanja, Saša reaguje
15' - Dva zakucavanja, Saša reaguje

Problemi Zvezde u napadu, Ndiaj opet zakucava, Obradović reaguje tajm-autom - 24:23.
14' - Dosta promašaja
Dosta promašaja na obje strane, to prekida Ndiaj zakucavanjem - 24:21.
12' - Odželej izblokiran
Pogađa Traore, Davidovac ne pogađa poslije prodora, a Odželej je onda izblokiran na šutu, pa je Dobrić napravio faul u pokušaju da se postavi i iznudi faul u napadu - 24:19.
11' - Trojka Dobrića uz zvuk sirene
11' - Trojka Dobrića uz zvuk sirene

Dobrić daje trojku uz zvuk sirene za kraj napada - 24:17.
10' - Kraj prve četvrtine
10' - Kraj prve četvrtine

Završena je prva četvrtina, Zvezda vodi - 21:17.
10' - Trojka Dobrića
Odželej je promašio zicer, pa poslije dobre odbrane Dobrić daje trojku - 21:15.
9' - Miljenović
Odlično dodavanje Jaga, Miljenović poentira u kontri - 18:13.
Batler i Nvora gledaju meč
Batler i Nvora gledaju meč

Tik pored terena su Džered Batler i Džordan Nvora koji gledaju meč.
7' - Kalinić, pa De Kolo
Kalinić poentira u tranziciji, De Kolo ostaje potpuno sam na drugoj strani i to koristi za lagane poene - 14:13.
6' - Prvi tajm-aut
Prvi tajm-aut, na TV tajm-autu Zvezda vodi sa 12:11.
5' - Miljenović sa drugom ličnom
Zvezda ima problem sa bekovima, a Miljenović je dobio drugu ličnu grešku, poslije toga je Motiejunas pogodio - 10:9.
4' - Ponovo Moneke
Novi poeni Monekea na obruču, Ndiaj koristi dobro dodavanje za lake poene - 8:7.
3' - Kalinić za vođstvo
Kalinić pogađa u tranziciji poslije ukradene lopte i donosi prvo vođstvo Zvezdi na ovoj utakmici - 6:5.
2' - Moneke
Loše je Zvezda gradila skok, Ažinsa je vratio loptu u koš poslije promašaja, a onda je Moneke došao do lakih poena u reketu - 4:5.
1' - Trojka Lajtija i Motiejunas
Meč počinje trojkom Lajtija iz ćoška, a Motiejunas dolazi do lakih poena u reketu - 2:3.
Startna petorka Zvezde
Zvezda kreće meč u petorci:
Mekintajer, Miljenović, Moneke, Kalinić, Motiejunas
Ovacije za Sašu Obradovića
Pogledajte i kako je Saša Obradović dočekan u Areni:
Izlazak igrača Zvezde
Pogledajte i kako je izgledao izlazak košarkaša Zvezde na parket:
Sastav Zvezde
Mekintajer, Miljenović, Radošić, Jago, Dobrić, Davidovac, Kalinić, Izundu, Moneke, Odželej, Motiejunas, Plavšić
Javio se Vlade Đurović
Iskusni stručnjak Vlade Đurović pričao je o stanju u Crvenoj zvezdi i povrijeđenim igračima.
Da li Uroš Plavšić odlazi?
Uroš Plavšić mogao bi uskoro da napusti Crvenu zvezdu, za njega je zainteresovana Unikaha.
Hitno saopštenje zbog trojice igrača
Zvezda je poslala hitno saopštenje i potvrdila šta se dešava sa Batlerom, Grejemom i Nvorom i kada bi oni mogli na teren.
Zvezda u velikim problemima sa povredama
Zvezda ima ogromne probleme sa povrijeđenim igračima. Na ovom meču sigurno neće igrati Kenan, Grejem, Karter, Nvora i Rivero. Neće biti ni najnovijeg pojačanja Batlera.
