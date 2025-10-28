logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, CRVENA ZVEZDA - ASVEL: Kakvo gaženje u Areni, gosti ne znaju gdje se nalaze 0

Crvena zvezda dočekuje Asvel u prvom od dva meča u duploj evroligaškoj nedjelji.

Evroliga Crvena zvezda Asvel uživo prenos Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda želi da nastavi pobjednički niz. Upisala je šest uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima, od toga četiri u Evroligi i ima priliku da nastavi tim putem pred svojim navijačima. Dočekuje Asvel u Areni i probaće da obraduje publiku uprkos ogromnim problemima sa povredama i izostancima.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:38

32' - Sjajni Moneke

Moneke se prvo naljutio jer mu je suđena treća lična, pa je došao do poena na drugoj strani - 66:45. Dao je već 22 poena na meču.

20:35

31' - Moneke prekida seriju rivala

Asvel počinje posljednji kvartal sa serijom 5:0, prekida to Moneke poenima na obruču - 64:45.

20:33

Kraj treće četvrtine

Završena je treća četvrtina, Zvezda ima veliko vođstvo - 62:40.

20:31

30' - Nesportska za Monekea

Moneke je stao u odbranu saigrača, sudije su baš taj kontakt gledale i promijenile odluku. Nesportska za Monekea, što je poništilo drugu mrtvu loptu, Ndiaj daje oba penala - 62:40.

20:26

30' - Dvije "mrtve lopte"

Neverovatne dvije scene u završnici treće četvrtine. Prvo je dosuđena "mrtva lopta" u borbi Miljenovića i Traorea, Stefan je dobio taj skok, Odželej i Nguama su se borili za loptu i sudije su pokazale da je druga "mrtva lopta". Došlo je do malog koškanja poslije toga, pa su sudije odlučile da pregledaju snimak situacije.

20:20

28' - Trojka Odželeja, Asvel na koljenima

Odželej ostaje potpuno sam i to kažnjava trojkom, gosti reaguju tajm-autom - 60:35.

20:18

27' - Miljenović za "+20"

Miljenović je dao oba penala i odveo Zvezdu na "+20" - 55:35.

20:18

26' - Mekintajer polovičan sa penala

Mekintajeru nikako ne idu bacanja, dao je jedno od dva poslije tajm-auta - 53:35.

Izvor: MN PRESS

20:12

25' - Odželej za tri

Prva trojka Odželeja na meču, Zvezda uvećava vođstvo - 52:33.

20:10

24' - Majstorija Kalinića

Sjajan potez Kalinića koji je umjesto šuta nabacio loptu za Izundua koji je imao lak posao na obruču poslije trojke Ažinse - 47:33.

20:08

23' - Trojka Monekea, skandira mu Arena

Moneke daje trojku, pa igra sjajno u odbrani, Arena skandira "Čima, Čima".

Izvor: MN PRESS

20:06

22' - Novi poeni Monekea

Sjajan potez Monekea i poeni sa poludistance - 42:25.

20:04

21' - Nesportska De Koloa

Moneke je istrčao kontru, De Kolo ga je faulirao, sudije su pokazale prvo da je običan faul, Čima se bunio i dobio ono što je želio, nesportsku za Francuza. Košarkaš Zvezde bio je polovičan sa penala - 40:25.

20:03

"Uvijek ponavljam isto"

U pauzi između dva dijela kratku izjavu dao je i Saša Obradović.

"Uvijek ponavljam isto, da iz dobre odbrane dolaze nešto lakši poeni. Mučimo se kada je odbrana rivala postavljena, ali ako budemo igrali ovako u odbrani, kontrolisaćemo rezultat", rekao je Saša.

20:02

Čima opsovao pred Kristinom

Čima Moneke izgovorio je i psovku dok je pričao sa Kristinom Tomić na poluvremenu.

Možda će vas zanimati

19:54

Strijelci na poluvremenu

Crvena zvezda: Mekintajer 7,Plavšić, Miljenović 2, Davidovac, Kalinić 4, Dobrić 8 (2/3 za tri), Izundu, Motiejunas 4 (2 uk.l), Odželej, Radošić, Moneke 14 (5sk, 3 uk.l, 2as), Jago (0/4 za tri, 3as)

Asvel: Seljas, Atamna, Ažinsa 2,Masa 2, De Kolo 4 (4 izg.l), Nguama 2, Lajti 3, Ndiaj 8, Votson 2, Voter, Traore 2

19:48

Kraj prvog poluvremena

Završeno je prvo poluvrijeme, Zvezda ima dvocifrenu prednost, Mekintajer je promašio cijeli obruč u šutu za tri u posljednjem napadu - 39:25.

19:46

"Čelendž" Asvela uspješan

Moneke je promašio dodatno bacanje, Odželej se borio za skok, sudije u pokazale da je lopta od igrača Asvela otišla u aut, gosti su tražili "čelendž", sudije su gledale snimak i promijenile odluku, da se lopta odbila od košarkaša Zvezde.

19:45

Moneke pod faulom

Nevjerovatan pogodak Monekea, fauliran je, bacio je loptu ka košu i pogodio, znao je to da proslavi - 39:25.

Izvor: MN PRESS

19:41

19' - Moneke za "+10"

Nova kontra Zvezde, Moneke je krenuo sam i završio je sam, za dvocifreni plus - 35:25.

19:40

18' - Moneke i Miljenović u kontri

Dobra odbrana, pa kontra i poeni Monekea, pa onda i Miljenovića u kontri - 33:25.

19:37

17' - Moneke sa penala

Moneke je siguran sa penala - 29:25.

19:34

16' - Mekintajer 1/3

Mekintajer se cijele sezone muči sa slobodnim bacanjima, fauliran je na šutu za tri, ali je dao samo jedno bacanje - 27:23.

Izvor: MN PRESS

19:32

16' - Prodor Mekintajera

Mekintajer poentira poslije prodora, Odželej je faulran u reketu, ali sudije kažu da je prije šuta - 26:23.

19:29

15' - Dva zakucavanja, Saša reaguje

Problemi Zvezde u napadu, Ndiaj opet zakucava, Obradović reaguje tajm-autom - 24:23.

Izvor: MN PRESS

19:28

14' - Dosta promašaja

Dosta promašaja na obje strane, to prekida Ndiaj zakucavanjem - 24:21.

19:24

12' - Odželej izblokiran

Pogađa Traore, Davidovac ne pogađa poslije prodora, a Odželej je onda izblokiran na šutu, pa je Dobrić napravio faul u pokušaju da se postavi i iznudi faul u napadu - 24:19.

19:24

11' - Trojka Dobrića uz zvuk sirene

Dobrić daje trojku uz zvuk sirene za kraj napada - 24:17.

Izvor: MN PRESS

19:20

10' - Kraj prve četvrtine

Završena je prva četvrtina, Zvezda vodi - 21:17.

Izvor: MN PRESS

19:18

10' - Trojka Dobrića

Odželej je promašio zicer, pa poslije dobre odbrane Dobrić daje trojku - 21:15.

19:16

9' - Miljenović

Odlično dodavanje Jaga, Miljenović poentira u kontri - 18:13.

19:16

Batler i Nvora gledaju meč

Tik pored terena su Džered Batler i Džordan Nvora koji gledaju meč.

Izvor: MN PRESS

19:13

7' - Kalinić, pa De Kolo

Kalinić poentira u tranziciji, De Kolo ostaje potpuno sam na drugoj strani i to koristi za lagane poene - 14:13.

19:12

6' - Prvi tajm-aut

Prvi tajm-aut, na TV tajm-autu Zvezda vodi sa 12:11.

19:09

5' - Miljenović sa drugom ličnom

Zvezda ima problem sa bekovima, a Miljenović je dobio drugu ličnu grešku, poslije toga je Motiejunas pogodio - 10:9.

19:06

4' - Ponovo Moneke

Novi poeni Monekea na obruču, Ndiaj koristi dobro dodavanje za lake poene - 8:7.

19:05

3' - Kalinić za vođstvo

Kalinić pogađa u tranziciji poslije ukradene lopte i donosi prvo vođstvo Zvezdi na ovoj utakmici - 6:5.

19:04

2' - Moneke

Loše je Zvezda gradila skok, Ažinsa je vratio loptu u koš poslije promašaja, a onda je Moneke došao do lakih poena u reketu - 4:5.

19:02

1' - Trojka Lajtija i Motiejunas

Meč počinje trojkom Lajtija iz ćoška, a Motiejunas dolazi do lakih poena u reketu - 2:3.

19:00

Startna petorka Zvezde

Zvezda kreće meč u petorci:

Mekintajer, Miljenović, Moneke, Kalinić, Motiejunas

18:58

Ovacije za Sašu Obradovića

Pogledajte i kako je Saša Obradović dočekan u Areni:

Pogledajte

00:30
Ovacije za Sasu Obradovica
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

18:49

Izlazak igrača Zvezde

Pogledajte i kako je izgledao izlazak košarkaša Zvezde na parket:

Pogledajte

00:28
Izlazak kosarkasa Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

18:40

Sastav Zvezde

Mekintajer, Miljenović, Radošić, Jago, Dobrić, Davidovac, Kalinić, Izundu, Moneke, Odželej, Motiejunas, Plavšić

18:33

Javio se Vlade Đurović

Iskusni stručnjak Vlade Đurović pričao je o stanju u Crvenoj zvezdi i povrijeđenim igračima.

Možda će vas zanimati

18:11

Da li Uroš Plavšić odlazi?

Uroš Plavšić mogao bi uskoro da napusti Crvenu zvezdu, za njega je zainteresovana Unikaha.

Možda će vas zanimati

17:53

Hitno saopštenje zbog trojice igrača

Zvezda je poslala hitno saopštenje i potvrdila šta se dešava sa Batlerom, Grejemom i Nvorom i kada bi oni mogli na teren.

Možda će vas zanimati

17:42

Zvezda u velikim problemima sa povredama

Zvezda ima ogromne probleme sa povrijeđenim igračima. Na ovom meču sigurno neće igrati Kenan, Grejem, Karter, Nvora i Rivero. Neće biti ni najnovijeg pojačanja Batlera.

17:40

Dobro došli

Dobro došli u MONDO prenos, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije