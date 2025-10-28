Uroš Plavšić napušta Crvenu zvezdu?

Uroš Plavšić mogao bi uskoro da napusti Crvenu zvezdu, pošto je interesovanje za njegove usluge pokazala španska Unikaha.

Izvor: MN PRESS

Uroš Plavšić (26) mogao bi uskoro da ode iz Crvene zvezde. Od kada se vratio iz povrede dobio je određenu minutažu usljed velikog broja povrijeđenih igrača, ali nije uspio da se nametne Saši Obradoviću. Njegova naredna destinacija mogla bi da bude Španija.

Prema informacijama koje stižu sa Pirinejskog poluostrva za njegove usluge zainteresovana je Unikaha. Ekipa iz Malage traži centra zbog povrede Davida Kraviša i prvi kandidat je navodno srpski centar. Do transfera bi moglo da dođe vrlo brzo.

Plavšić je prošlu sezonu proveo u Bešiktašu na pozajmici, vratio se u Zvezdu, pa se povrijedio. Na toj poziciji prednost dobijaju i niži igrači, pa tako Obradović kombinuje sa Čimom Monekeom i Semijem Odželejem na pozicijama u reketu što je još jedan pokazatelj da na Uroša ne računa ozbiljno.

