"Sad ću ja da dođem da razmontiram taj Evrokup i vratim se": Alimpijević otkrio da li je Plavšić spreman za Evroligu

Dušan Alimpijević nahvalio centra Crvene zvezde Uroša Plavšića, da li će zadovoljiti Sferopulosa?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski centar Uroš Plavšić vratio se ovog ljeta u Crvenu zvezdu nakon što je prethodnu sezonu igrao na pozajmici u Bešiktašu. Da li je osvajač bronze na Olimpijskim igrama evroligaški kalibar i da li može da vrati povjerenje trenera Janisa Sferopulosa? Najpozvaniji da govori na ovu temu je svakako Dušan Alimpijević koji je sa njim sarađivao minulih godinu dana.

Tokom gostovanja u podkastu "6.75range" otkrio je kako je teklo njegovo prilagođavanje na tursku ligu i istakao da vjeruje da Plavšić može da se dokaže na najvećoj košarkaškoj sceni sa Zvezdom.

"Ja moram da ti kažem da takvo tijelo, sa takvim trčanjem, to ne može da se nađe na tržištu. Ne bi on čak ni bio u toj reprezentaciji prošle godine da ne postoji to nešto, što je i Pešić vidio, što je bilo potrebno reprezentaciji", rekao je Alimpijević.

Plavšić otišao korak unazad, Evroligu je zamijenio Evrokupom, ali trener Bešiktaša smatra da je to bio pravi potez.

Dušan Alimpijević

Izvor: MN PRESS

"Ja mislim da je njemu ova godina u Bešiktašu trebala i mislim da će se vratiti u Zvezdu, on je već bio dobar igrač, ali mislim da će se vratiti drugačiji. U kom smilu drugačiji? On kad je došao on je to meni sam priznao da je on imao drugačija očekivanja jer je to normalno. Dolazi kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde, sa evroligaškog nivoa u Evrokup ekipu, znajući da će da se vrati tamo. On je vjerovatno imao očekivanja: 'Sad ću ja da dođem da razmontiram taj Evrokup i vratim se.' Njemu je trebalo par nedjelja, on je sam to meni rekao: 'Imao sam drugačija očekivanja i od Evrokupa i od turske lige.' Turska liga je za njega bila nepoznanica poslije ABA lige. Teška je za igranje, vi odete nekom Denizliju, vi imate sigurnu pobjedu - nemate. Vi odete Jalovi koja se grčevito bori za opstanak, vi mislite sad ću ja to da dobijem. Fenerbače, prvak Evrope dobija tako što promašuju bacanje, pa pogađaju", ispričao je Alimpijević.

Plavšić je za Bešiktaš protekle sezone bilježio 6,6 poena, 4,7 skokova i 1,3 asistencije za minuta na terenu, ali je u završnici šampionata imao jako važnu ulogu.

"Mnogo je zahtjevna ta liga sa igračima koji se pojavljuju. Meni je mnogo drago jer je on na kraju sezone odigrao jako dobro i on je jedan od zaslužnih igrača zašto smo stigli do finala", zaključio je Dušan na ovu temu.