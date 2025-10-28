logo
Čima Moneke opsovao: Izjava košarkaša Zvezde ekspresno postala viralna

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke je u pauzi između dva poluvremena opsovao na meču Zvezde i Asvela dok je davao intervju voditeljki Arene Sport Kristini Tomić.

Crvena zvezda Asvel Čima Moneke opsovao tokom izjave Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda juri sedmu uzastopnu pobjedu u svim takmičenjima, a petu u Evroligi. Na poluvremenu utakmice protiv Asvela ima dvocifreno vođstvo (39:25), a u pauzi je Čima Moneke dao zanimljivu izjavu.

U pauzi između dva poluvremena imao je kratak odgovor na pitanje voditeljke Arene Sport Kristine Tomić. Ona ga je pitala šta Zvezda treba da uradi da bi zadržala vođstvo do kraja meča.

"Odbrana. Osam poena smo primili u drugoj četvrtini. To je**no dobro", rekao je Čima koji vjerovatno nije ni primijetio da je opsovao tom prilikom.

Njegova izjava ekspresno je postala viralna, pošto je podijelila i Evrolga na svom zvaničnom profilu na Tviteru.

