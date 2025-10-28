logo
"Samo da ne bude kao Kenan": Vlade Đurović objasnio kako Batler može da pomogne Zvezdi

"Samo da ne bude kao Kenan": Vlade Đurović objasnio kako Batler može da pomogne Zvezdi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trofejni srpski trener komentarisao je dolazak najzvučnijeg pojačanja Zvezde.

Vlade Đurović o Džeredu Batleru Izvor: TV Arena sport/Screenshot/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda zvanično je dovela novog plejmejkera Džereda Batlera (25), koji je potpisao ugovor nakon što je prošao trodnevne ljekarske preglede.

Bivši srpski trener Vlade Đurović, sada stručni konsultant TV Arena sport, ima velika očekivanja od doskorašnjeg igrača Finiks Sansa, koji će prvi put zaigrati van rodne Amerike. Sa druge strane, rekao je da bi trebalo biti i oprezan prije nego što zaigra.

"Batler može toliko na pozitivno da promijeni igru Zvezde, toliko da pomogne da Zvezda eksplodira još više... Ali isto tako može da prođe nezapaženo. Nikad se ne zna sa NBA igračima, pogotovo sa Amerikancima. Normalno da to svi željno iščekuju, ali pitanje je kako će se uklopiti".

Đurović želi da Batler da veći doprinos igri i pobjedama Zvezde od Ajzejee Kenana, beka koji je sada teško povrijeđen, a prošle sezone nije opravdao očekivanja.

"Od njega se očekuje da od sedam šuteva pogodi četiri, onda je u redu. A ne kao Kenan, koji je šutirao po 0/5, 0/6, 1/6... To Zvezdi ne pomaže, ako je dobar šuter morao bi bar 50 odsto da ubacuje, dvojke još i više".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

