logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović ne krije karte: Otvoreno o povredi Nvore i gdje vidi Batlera u Zvezdi

Saša Obradović ne krije karte: Otvoreno o povredi Nvore i gdje vidi Batlera u Zvezdi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oglasio se trener Crvene zvezde Saša Obradović pred meč sa Makabijem u sedmom kolu Evrolige.

Sasa Obradovic, trener KK Crvena zvezda Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trener Crvene zvezde Saša Obradović objasnio je pred meč sa Makabijem (četvrtak, 20.05) u hali "Aleksandar Nikolić" da je s razlogom "smanjivao minutažu" nosiocima u prethodnom meču protiv Asvela, kako bi i ostali igrači u ekipi dobili ulogu i osjetili važnost, dok je dodao i da mu predstoji još rada sa ekipom kako bi se do kraja "integrisala".

Obradović je "zatekao" već formiranu ekipu, u koju je sada došao i Džared Batler, tako da je njegov zadatak i da ga uvede u sistem, već od utakmice sa Makabijem.

Pogledajte

05:18
Saša Obradović pred meč Zvezda - Makabi
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Prvo treba vidjeti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba pretjerivati, igrati što jednostavnije, nekad i naš napad koji bi treba da ude fluidniji. Treba da radimo na iskorišćavanju mis-mečeva, mora nekad brže da se napadne, malo smo sporiji tu. Ovo je nova ekipa, treba nove igrače da integrišemo, treba da dopunjujemo naš repertoar akcija", rekao je Obradović koji je potom upitan da li Batlera više vidi kao plejmejkera ili klasičnog beka.

"On je i plejmejker i bek. Očigledno je dobar spot-ap šuter, odličan je s loptom", nasmijao se Obradović koji planira očigledno da ga koristi na više načina.

Pogledajte

00:24
Čima Moneke objašnjava kretnje Džaredu Batleru
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Šta se dešava sa Džordanom Nvorom? Prošle nedjelje doživio je manju povredu lista i od nje se i dalje oporavlja, a da li će igrati već u četvrtak s Makabijem - još nije potvrđeno: "Još je pod znakom pitanja, svaki dan čekam informaciju", dodao je trener iz čijih riječi više djeluje da će Nvora odmoriti i ovo kolo.

Što se tiče Makabija, nahvalio je ovu ekipu za koju kaže da igra "kolektivno godinama" i da se igrači odlično razumiju, tako da je njemu već dovoljno upozorenje što su dobili Real Madrid i pokazali zube Olimpijakosu i Panatinaikosu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Makabi Tel Aviv Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC