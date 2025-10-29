Saša Obradović ne krije karte: Otvoreno o povredi Nvore i gdje vidi Batlera u Zvezdi

Oglasio se trener Crvene zvezde Saša Obradović pred meč sa Makabijem u sedmom kolu Evrolige.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović objasnio je pred meč sa Makabijem (četvrtak, 20.05) u hali "Aleksandar Nikolić" da je s razlogom "smanjivao minutažu" nosiocima u prethodnom meču protiv Asvela, kako bi i ostali igrači u ekipi dobili ulogu i osjetili važnost, dok je dodao i da mu predstoji još rada sa ekipom kako bi se do kraja "integrisala".

Obradović je "zatekao" već formiranu ekipu, u koju je sada došao i Džared Batler, tako da je njegov zadatak i da ga uvede u sistem, već od utakmice sa Makabijem.

Saša Obradović pred meč Zvezda - Makabi

"Prvo treba vidjeti koliko igrač može da prihvati informacija. Ne treba pretjerivati, igrati što jednostavnije, nekad i naš napad koji bi treba da ude fluidniji. Treba da radimo na iskorišćavanju mis-mečeva, mora nekad brže da se napadne, malo smo sporiji tu. Ovo je nova ekipa, treba nove igrače da integrišemo, treba da dopunjujemo naš repertoar akcija", rekao je Obradović koji je potom upitan da li Batlera više vidi kao plejmejkera ili klasičnog beka.

"On je i plejmejker i bek. Očigledno je dobar spot-ap šuter, odličan je s loptom", nasmijao se Obradović koji planira očigledno da ga koristi na više načina.

Čima Moneke objašnjava kretnje Džaredu Batleru

Šta se dešava sa Džordanom Nvorom? Prošle nedjelje doživio je manju povredu lista i od nje se i dalje oporavlja, a da li će igrati već u četvrtak s Makabijem - još nije potvrđeno: "Još je pod znakom pitanja, svaki dan čekam informaciju", dodao je trener iz čijih riječi više djeluje da će Nvora odmoriti i ovo kolo.

Što se tiče Makabija, nahvalio je ovu ekipu za koju kaže da igra "kolektivno godinama" i da se igrači odlično razumiju, tako da je njemu već dovoljno upozorenje što su dobili Real Madrid i pokazali zube Olimpijakosu i Panatinaikosu.