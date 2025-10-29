"Zvezdi je potreban Luka Vildoza": Vlade Đurović otkrio koje igrače bi doveo Saši Obradoviću

Vlade Đurović je poslije pobjede Crvene zvezde protiv Asvela naveo nekoliko igrača koje bi doveo u srpski tim da za to ima mogućnost. Jedan od njih bio je i Luka Vildoza.

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Crvena zvezda ima pet pobjeda u sedam utakmica u Evroligi, posljednju je upisala protiv Asvela u Areni (79:65). Poslije tog meča je Vlade Đurović pričao o raznim temama i stvarima koje je primijetio u igri crveno-bijelih. Od voditelja Ivana Bogunovića dobio je pitanje "kog plejmejkera bi da može, hipotetički, doveo u ovaj tim Zvezde?".

"Bilo koga iz Žalgirisa (Silvan Francisko, Najdžel Vilijams-Gos i Maodo Lo op.a.), bilo koga iz Reala (Fakundo Kampaco i Teo Maledon op.a.), recimo Vildoza, on bi nam dobrodošao. Ako Vildozu ostaviš tri puta samog, ubaciće jednu, a vjerovatno i dve. Ako ostaviš Mekintajera, to je pitanje, baciš novčić glava/pismo, više vjerujem da će biti 1/3 a više 0/3. Nije šuter, iako sebe ubjeđuje da jeste. Igra maksimalno ono što mu se pruži prilika. Nije to dovoljno za jači i bolji rezultat Zvezde", počeo je Đurović izlaganje u studiju "Arene sport".

Nada se da bi možda Devonte Grejem mogao da bude rešenje kada se konačno oporavi.

"Jedino ako Grejem, ako je igrač koji je kombo, pa može i da kreira i da poentira, onda ne bih insistirao na plejmejkeru. Sa tim rovitim nogama i često se povređuje, pitanje koliko će da izdrži."

"Ako je Batler kao Partizanov Braun..."

Očekuje se mnogo od novog najnovijeg pojačanja Džereda Batlera. Saša Obradović je potvrdio da je dobio "zeleno svjetlo" i da bi mogao da igra već protiv Makabija u četvrtak u Pioniru (20.05).

"Ako je Batler pravi šuter, ako bude kao Sterling Braun u Partizanu, ako bude taj, onda je lakše igrati kao plej. Onda Mekitnajer i Jago da prevedu loptu, pa majstore izađi iz bloka i pogodi. Pa ako Džereda zaustave, neka ide na Nvoru. Kada dođe Karter, onda će biti velika gužva i potražnja za loptom. Možda je malo lakše napraviti hemiju sada, jer svi hoće da budu protagonisti", pojašnjava Đurović.

"Biće onda - majstore, gdje sam ja"

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Istakao je iskusni stručnjak da želi Zvezdi da se što pre svi oporave i da budu na broju, ali da bi to moglo da prouzrokuje probleme zbog minutaže i uloga u timu.

"To je problem Panatinaikosa sada, ko će da bude glavni. Ovaj mali Šorts, bio gazda u Parizu, sad ne igra 20 minuta, a onda Slukas koji je osvojio sve, pa ga mijenjaju. To je problem i to može da se desi Zvezdi. Bože daj da im se svi oporave. Karter, Batler, Nvora, bez Grejema, da dodaš i njega. Onda Kalinić pita 'majstore, gdje sam ja'. Pa tu je Dobrić, to jesu slatke muke, ali...", zaključio je Đurović.

