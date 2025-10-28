Crvena zvezda u vrhu Evrolige: Ovako izgleda tabela poslije pobjede u Areni

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije ubjedljive pobjede Crvene zvezde protiv Asvela.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Crvena zvezda je pobijedila Asvel u Areni i nastavila pobednički niz (79:65). Bio je ovo peti uzastopni evroligaški trijumf, a sedmi ukupno ako se gledaju sva takmičenja. Tim Saše Obradovića se "probudio" i nalazi se u samom vrhu Evrolige.

Zvezda je tako došla do skora 5-2 i po tome je pri samom vrhu, prvi je i dalje Hapoel Tel Aviv (5-1) koji svoj meč sa Partizanom igra u četvrtak u Sofiji. Isti skor kao i Zvezda ima i Žalgiris koji je dobio Virtus (86:65) Treba naglasiti i da ostali timovi tek treba da odigraju svoje mečeve u 7. kolu elitnog takmičenja.

Zvezda ima priliku da nastavi sjajan niz pošto će u četvrtak gostovati Makabiju u Pioniru (20.05).







Standings provided by Sofascore

