"Dobio je zeleno svjetlo, vidjećemo rizike": Obradović progovorio o Batleru i Nvori, zna šta fali Zvezdi

Saša Obradović je na konferenciji poslije meča sa Asvelom pričao o pobjedi, dešavanjima na terenu, ali i Batleru i Nvori.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda je upisala petu evroligašku pobjedu i nastavila sa dobrim rezultatima, lako savladavši Asvel (79:65). Saša Obradović je, očekivano, bio zadovoljan viđenim na terenu. Ima i stvari koje zna da njegov tim mora bolje, posebno kada dođu oni jači timovi.

"Moramo bolje u izolacijama i preuzimanjima. Vremena za trening nema toliko, čak i ovo što smo odradili smo očekivali kod tih nekih preuzimanja. Ne može sa kontaktom da se radi, dupla je nedjelja. Imamo tešku utakmicu i u Subotici poslije. Moraš da budeš ekonomičan, neki igrači su se tek vratili, potrebno im je vrijeme da nađu dobar fizički nivo. To je segment na kom moramo da radimo. Biće lakše kada budemo imali više igrača poput Nvore i Batlera, onda nećemo pričati o tome. Treba bolje da se kreću ljudi da bi imali mogućnost i skoka u napadu", počeo je Obradović.

Posebno je istakao Stefana Miljenovića koji je iskoristio probleme sa povredama i za 14 minuta na parketu dao 4 poena, uz 5 skokova.

"Iz meča u meč pokazuje i svoj talenat i razlog da bude tamo. Po meni mora da mu se nađe glavna uloga u mečevima ABA lige. Biće i konkurencija jača u ekipi za Evroligu. Svaki minut je što se mene tiče pobjeda, da mu dam da igra."

Zvezda je igrala mnogo bolje u odbrani, nije dozvoljavala francuskom timu da dođe do mnogo lakih poena na obruču.

"Što se ove ekipe tiče, neće moći i ne bi trebalo da se igra sa previše informacija u napadu. Moramo da budemo fokusirani, pričamo non-stop o dobroj odbrani. Dobro je da imamo sa čim. U odnosu na taktiku, da mijenjamo defanzivu iz četvrtine u četvrtinu, daje nam to snagu, rivalu pravi probleme, jer mora da se adaptira na različite vrste odbrane."

"Moneke? To je jedini razlog"

Jedno od pitanja bilo je u vezi sa Monekeom koji je meč završio sa 24 poena. Pitali su ga i za to što je Čimu izveo na početku druge četvrtine.

"Nema to veze, pričali smo o tome, treba imati i širu sliku. Nije to samo današnja utakmica, potrebno je više raspoloživih i raspoloženih igrača, to je bolje, veća si prijetnja, teži si za skauting. Odigrao je dobro, imamo zahtjevan meč i jači protiv Makabija. I tu sam probao malo da podijelim minute, da držim visok nivo agresivnosti u odbrani, to je jedini razlog."

"Batler je dobio zeleno svjetlo, vidjećemo rizike"

Izvor: MN PRESS

Zvezda u četvrtak igra protiv Makabija u Pioniru (20.05 časova) i na tom meču će izvesno igrati Džered Batler, a postoji šansa da tu bude i Džordan Nvora.

"Batler je dobio zeleno svjetlo. Vidjećemo koliko možeš da uradiš za jedan i po dan, da osposobiš da igra. Dobro je pojačanje. Ne znam u kakvoj je fizičkoj spremi. Ovo je bilo iskorišćeno da se provjeri njegovo zdravstveno stanje. Postoji i taj dio, da razmišljamo sa kojim rizicima idemo. Rizik je na kom je fizičkom nivou, djeluje OK ovako. Mnogo je važno i to da ne može na teren bez ikakvog treninga i razumijevanja, koliko god ja to da uprostim. Sigurno je jedan igrač koji sada već mora da uđe, što pre da uđe u rotaciju i da uči iz treninga u trening, koji nemamo. Iz utakmice u utakmicu, sa tolikim brojem informacija."

Za kraj je upitan kakvo je stanje sa Nvorom i da li će možda i on biti na parketu.

"Nvoru čekamo, od dana do dana. Ne znam kada ćemo ga imati. Nepoznanica je. Čekam od doktora i fizioterapeuta da mi jave kada i kako", zaključio je Obradović.

