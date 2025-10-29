Zvezda i Čima Moneke - ne da je kliknulo, već puca na sve strane: Arena je luda za njim, sada više nema nazad

Nigerijski košarkaš Čima Moneke bilježi sjajne partije u crveno-bijelom dresu, a Delije mu daju dodatnu motivaciju.

Izvor: MN PRESS

Nije trebalo mnogo vremena Čimi Monekeu da "kupi" navijače Crvene zvezde. U nekoliko navrata tokom utakmice sa Asvelom cijela dvorana je skandirala Nigerijcu koji je odigrao jedan od najboljih mečeva u crveno-bijelom dresu. U momentima kada Kodi Miler-Mekintajer nije briljirao, kada je Džordan Nvora povrijeđen, preuzeo je ulogu lidera i doveo atmosferu u Areni do usijanja. Završio je meč sa 24 poena, sedam skokova i po tri asistencije i ukradene lopte, ali se čini da je Zvezda u ovom meču dobila od njega i mnogo više od toga.

Izgleda da je Saša Obradović pronašao pravo "dugme" Monekeu koji je praktično od dolaska u Beograd najveća zvijezda. Dugo u Zvezdi nije igrao tako energični poput Čime, a mnogi su govorili da njegovo dovođenje "mač sa dvije oštrice". Njegovi kvaliteti su svima poznati, kao i temperament koji ga je nekad uvodio u probleme, pa i sa Sašom Obradovićem, i za to je postojala i strepnja među zvezdašima da li će sve "kliknuti" od starta. I ne da je kliknulo, već doslovno puca na sve strane.

Moneke od prvog do posljednjeg minuta igra sa istom energijom i kada ide i kada ne ide. Asvel je bio sjajna prilika da odigra MVP partiju u odsustvu Novre i iskoristio ju je. Preuzimao je inicijativu u napadu, dominirao na skoku i konstantno bio na visokom zadatku u odbrani. Ipak, ako njega pitate ovo nije njegov najbolji meč u Zvezdi, više je ponosan na onu partiju protiv Fenerbahčea odakle je krenula Zvezdina nezaustavljiva serija.

Pogledajte 01:45 Čima Moneke izjava posle Zvezda ASVEL Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Digao Arenu na noge

Moneke je bio izuzetno inspirisan na terenu, nekoliko solo akcija je bavilo u trans navijače, a izdvaja se ona iz finiša prvog poluvremena. Bio je fauliran, bacio je loptu ka košu i pogodio sa jedne noge. Uslijedio je "flert" sa navijačima koji su ga nosili do kraja utakmice. Nije previše forsirao šut, iako se vidi da je dobio potpuno slobodu od trenera Saše Obradovića...

Čima naučio lekciju

U finišu treće četvrtine Semi Odželej se bacio za loptu, nastala je manja gužva, a ko će drugi da priskoči u pomoć nego Moneke. Ndiaj je krenuo da se umiješa u "frku", ali ga Nigerijac postavio tamo gdje mu je mjesto. Ipak, dobio je tehničku grešku, ali je sve propratio sa osmijehom na licu i nije rizikovao novu sankciju. Djeluje da je neke lekcije ipak naučio. Bio je fokusiran od početka do kraja, nije ulazio u bespotrebne rizike i bio je sveprisutan na terenu.

Završiću karijeru u Zvezdi

Moneke nakon svake nove pobjede potencira jedno: "Završišu karijeru u Zvezdi!". Upitan je koliko dugo želi da ostane u Beogradu, uz osmijeh je odgovorio: "Dok se ne penzionišem. To je moja želja sada."

Krilni centar je takođe naglasio da je utakmica protiv Asvela najbolja timska partija, na šta je izuzetno ponosan. Kada je upitan za recept u narednom meču protiv Makabija bio je i više nego jasan - "odbrana, to je naš identitet."

Kako je počela "ljubavna priča" između navijača i Monekea?

Izazivao je Moneke navijače Crvene zvezde i Partizana svojim izjavama prethodnih godina, često je poredio pristalice "vječitih" u svom podkastu, ali je Delije prvi put kupio kada je komentarisao suđenje na štetu Zvezde prošle sezone. Od tada je neprekidno dobijao karakteristične poruke "Come to Red Star bro", da bi se to ovog ljeta i obistinilo.

Sudbina je htjela da ponovo sarađuje sa Sašom Obradovićem sa kojim se nije najbolje slagao u Monaku, ali izgleda da je crveno-bijela konekcija ovog puta presudna. Nakon ovako dobrog početka, postavio je standard koji će morati da prati dok nosi crveno-bijelo, a priznao je da ne vidi sebe više ni u jednom drugom dresu - do kraja karijere.