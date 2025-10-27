Zvezda poslala Nvoru kod doktorke koja pravi čuda: Sa Novakom uradila nemoguće, Hrvati se kunu u nju

Novak Đoković, ali i Luka Modrić i Mateo Kovačić se kunu u metodu doktorke Marijane. Sada će Crvena zvezda probati da oporavi Džordana Nvoru kod nje.

Izvor: X/@Simunahayha_wh/MN Press

Crvenu zvezdu muče povrede ove sezone, a sada se povrijedio najbolji košarkaš u dosadašnjem dijelu takmičarske godine. Pod velikim znakom pitanja je Nigerijac Džordan Nvora i pitanje je da li ćemo ga vidjeti protiv Asvela i Makabija.

Meč sa Francuzima je zakazan za utorak u 19 časova u "Beogradskoj areni", dok se sa Makabijem igra u četvrtak od 20.05, a ako Džordan Nvora uspije da odigra i minut na ovim mečevima glavni "krivac" za to biće doktorka Marijana Kovačević.

Nvora ima problem sa tetivama i vidjećemo da li će na teren, a klub je prema informacijama medija poslao svog igrača kod čudotvorne doktorke koja je svjetski poznata, ali o kojoj se vrlo malo zna.

Šta radi doktorka Marijana?

Izvor: Eurosport/Screeenshot

Doktorka Marijana Kovačević iz Beograda je patentirala potpuno novi način liječenja baziran na tretmanu konjskom placentom. Zbog efikasnosti i nevjerovatnih rezultata nju su posjećivali najveći svjetski sportisti. Sarađivala je sa Kristijanom Ronaldom i Lukom Modrićem, a od povreda je oporavljala Matea Kovačića, Dijega Kostu, Robina Van Persija i Aleksisa Sančeza.

Ipak, najviše se za nju zna zato što je uspjela da oporavi Novaka Đokovića, a sve je počelo kada je pomogla Marku Panteliću. Novaku je toliko bitna da je viđena i u njegovom boksu na Australijan openu.

Šta kažu sportisti o Marijani?

Izvor: Profimedia

"Mnogi pričaju o konjskoj placenti. Ljudi govore da je to laž. Tretman na kojem sam bio je bio stvaran. Povezali su me na elektrošokove, doktorka je pušila dvije cigarete. Imao sam dvije dvosatne terapije. Bilo je teško i veoma bolno. Toliko da poslije toga nisam osjećao nikakve probleme kada sam trčao", rekao je Dijego Kosta o tretmanu kod doktorke Marijane.

Šta kaže doktorka Marijana?

"Kao tehničar za nuklearnu fiziku, upisala sam i završila Farmaceutski fakultet u Beogradu. Iako mnogi smatraju da ste nakon toga tek običan apotekar ili prodavac lijekova, onim što sam kasnije postigla mogu da demantujem sve predrasude u vezi s farmacijom. Uz nesebičnu pomoć majke, koja je bila profesor fiziologije, i oca, mašinskog inženjera i pronalazača u Vojnotehničkom oglednom centru, podstaknuta željom za istraživanjem, imala sam pred sobom godine rada i usavršavanja. Kroz privatno medicinsko izučavanje, počela sam sa oporavkom sportskih povreda, koristeći originalno kombinovane supstance. Istraživala sam kako se muskulatura može regenerisati u najkraćem periodu, bez korišćenja vještačkih medikamenata i agresivnih metoda.

Metod liječenja koji koristim je regeneracija povrijeđene muskulature specijalnom ručnom masažom rolerom, uz upotrebu aktivnih supstanci u elektromagnetnom polju, koje se stvara prolaskom visokofrekventnih struja kroz oštećeno tkivo. Proces se odvija neinvanzivno po pacijenta, bez ikakvih kontraindikacija i alergijskih reakcija. Poslije terapije, rezultati na doping testu su negativni na prisustvo zabranjenih supstanci u krvi i urinu. Moram da napomenem da su supstance koje se koriste tokom tretmana potpuno neutralne i bezbjedne.

Poslije mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše povrede. Pošto je mišić potpuno nov - nema ožiljaka, sjenke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poenta je da dođe do potpune regeneracije mišića", govorila je o svojim dostignućima doktorka Marijana.

A šta kaže Saša Obradović?

Pogledajte 04:40 Saša Obradović izjava pred Baskoniju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Nvora nije trenirao, ali je pitanje njegovog nastupa i dalje otvoreno. Valjda će čudo da se desi. Što se Batlera tiče, vidjećemo da li može da se registruje do sutra. Na pregledima je, vidjećemo da li će moći da se osposobi, ne samo fizički, već i papirološki. Donijećemo odluku na dan utakmice", rekao je Saša Obradović na otvorenom treningu pred meč sa francuskim timom.