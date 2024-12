Ona je Novakova tajna koju su otkrili i Hrvati! Misteriozna Marijana krije se od svih, pamte je po bolu i cigaretama

Ko je Marijana Kovačević, Beograđanka koja je svojim liječenjima povrijeđenih vrhunskih sportista postala poznata širom svijeta. Dala je samo nekoliko intervjua i evo šta je u njima rekla o sebi.

Izvor: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI/Eurosport/Screenshot

Doktorka Marijana Kovačević iz Beograda, koja za sebe tvrdi da "nije iscjeliteljka, već da je završila farmaceutski fakultet i pronašla način", odavno je svjetski poznata, iako se zapravo o njoj veoma malo zna.

Poznato je da liječi svoje pacijente tretmanom konjskom placentom, zbog čega je godinama posjećuju u Beogradu poznati svjetski sportisti. Svojevremeno su dolazili kod nje Dijego Kosta, Robin Van Persi, Aleksis Sančez, sarađivala je i sa Kristijanom Ronaldom, a opšte je poznato i koliko njene usluge koriste i poznati hrvatski fudbaleri, na čelu sa najboljim među njima - Lukom Modrićem.

U jednom od malobrojnih intervjua, doktorka Marijana otkrila je "Večernjim novostima" kako je otkrila terapiju koja je učinila svjetski poznatom.

"Kao tehničar za nuklearnu fiziku, upisala sam i završila Farmaceutski fakultet u Beogradu. Iako mnogi smatraju da ste nakon toga tek običan apotekar ili prodavac lijekova, onim što sam kasnije postigla mogu da demantujem sve predrasude u vezi s farmacijom. Uz nesebičnu pomoć majke, koja je bila profesor fiziologije, i oca, mašinskog inženjera i pronalazača u Vojnotehničkom oglednom centru, podstaknuta željom za istraživanjem, imala sam pred sobom godine rada i usavršavanja. Kroz privatno medicinsko izučavanje, počela sam sa oporavkom sportskih povreda, koristeći originalno kombinovane supstance. Istraživala sam kako se muskulatura može regenerisati u najkraćem periodu, bez korišćenja vještačkih medikamenata i agresivnih metoda", rekla je ona tom prilikom.

"Mišić bude potpuno nov"

"Metod liječenja koji koristim je regeneracija povrijeđene muskulature specijalnom ručnom masažom rolerom, uz upotrebu aktivnih supstanci u elektromagnetnom polju, koje se stvara prolaskom visokofrekventnih struja kroz oštećeno tkivo. Proces se odvija neinvanzivno po pacijenta, bez ikakvih kontraindikacija i alergijskih reakcija. Poslije terapije, rezultati na doping testu su negativni na prisustvo zabranjenih supstanci u krvi i urinu. Moram da napomenem da su supstance koje se koriste tokom tretmana potpuno neutralne i bezbjedne."

Doktorka Marijana Kovačević prvi put je tretirala povrede fudbalera Marka Pantelića i Miška Bogdanovića, a nakon toga su sportisti počeli u redovima da zakazuju kod nje preglede.

"Poslije mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše povrede. Pošto je mišić potpuno nov - nema ožiljaka, senke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poenta je da dođe do potpune regeneracije mišića", kazala je ona za TV Prva.

"Kažu da je laž, a stvarno je! Pamtim doktorku i cigarete"

"Mnogi pričaju o konjskoj placenti. Ljudi govore da je to laž. Tretman na kojem sam bio je bio stvaran. Povezali su me na elektrošokove, doktorka je pušila dvije cigarete. Imao sam dvije dvosatne terapije. Bilo je teško i veoma bolno. Toliko da poslije toga nisam osjećao nikakve problem kada sam trčao", rekao je o tretmanu kod doktorke Marijane Dijego Kosta.

Doktorka Marijana liječi sve traume mišićnog tkiva kod profesionalnih sportista, parcijalne rupture, distenzije, hematome, ožiljna tkiva...

"Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamjenjuje jednu nedjelju liječenja bilo kojom metodom u svijetu. Dakle, ako kažu da mora mjesec dana da miruje, ja problem riješim za četiri sata", otkrila je takođe doktorka Marijana Kovačević.

Ovako je odgovorila Kosti!

Izvor: Eurosport/Screeenshot

"Neću da se natežem sa nekim ko nalazi razloge za svoju karijeru koja nije onakva kakvu je on želio. Neka pišu šta hoće, ali kako ja da budem kriva čovjeku koji od 2014. godine ne igra dobro...", rekla je Marijana Kovačević "Večernjim novostima".

"Kosta kod mene nije bio zbog povrede. Došao je da bi regenerisao ložu u kojoj je bio ožiljak. Imam snimke koji pokazuju stanje kada je došao i kada je otišao. Pri tome, nisam ih radila ja, već doktor specijalista, radiolog. Poslat je da bi bio spreman da igra na Svjetskom prvenstvu i odigrao je cijeli Mundijal, a poslije regeneracije lože, nikada više tu istu nije povrijedio", zaključila je ona.

Koliko doktorka Marijana kada je potrebno prisno sarađuje i sa najboljim srpskim sportistom u istoriji Novakom Đokovićem pokazuje i to da je jednom prilikom bila viđena i u njegovom boksu na Australijan openu.