Partizan prvi put zgazio Zvezdu, ali ipak strepi od derbija: To je vanvremenski meč!

Igra se drugi vječiti derbi u sezoni, Crvena zvezda u Šumicama dočekuje Partizan!

Izvor: MN PRESS

Čekamo drugi vječiti derbi u sezoni! Crvena zvezda će u Šumicama dočekati Partizan u ponedjeljak od 18 časova, a na derbiju u prvom dijelu sezone tim Đorđa Ćirkovića pobijedio je 29:19 i započeo nevjerovatan niz pobjeda koji i dalje traje. Ovo će za obje ekipe biti posljednji meč u 2024. a za razliku od crno-bijelih koji čekaju duel na prvom mjestu i sa 12 pobjeda zaredom domaćin ovog meča je u jednoj od svojih mnogih kriza. Zvezda je tek sedma na tabeli sa 12 bodova, a posljednja tri meča pod Vojvodine, Dinama i Vranja su izgubili.

Iako je njegov tim apsolutni favorit, trener crno-bijelih Đorđe Ćirković ističe da je derbi uvijek utakmica sa posebnim značajem i da Crvena zvezda ipak ima kapacitet da napravi probleme njegovoj ekipi. Prošli put na Banjici je bilo baš daleko od toga...

"Svi znamo da je vječiti derbi posebna utakmica. Ja lično volim da kažem vanvremenska, jer uloga favorita najmanje znači. Mislim da Zvezda, uz još nekoliko ekipa u našoj ligi, ima potencijal i kapacitet da napravi iznenađenje. Kvalitet je na našoj strani, ali moramo to da potvrdimo na terenu. Želimo da na pravi način završimo polusezonu, a u slučaju pobjede mogli bismo da je okarakterišemo kao uspješnu. Naš rival ima određene probleme, ali smatram da su sve to razlozi da još oprezniji uđemo u meč. Mislim da će nivo rukometa koji smo pokazali protiv Kremsa i Vojvodine kod kuće biti dovoljan da zabilježimo trijumf", naglasio je on.

Jedan od ključnih igrača Partizana u nedavnoj pobjedi nad Vojvodinom u domaćoj ligi Miha Kotar je istakao da vjeruje u 13. uzastopnu pobjedu crno-bijelih.

"Derbi je utakmica koja sama po sebi motiviše svakog igrača da pruži maksimum. Dobro ćemo se pripremiti, jer želimo da odradimo posao do kraja i završimo polusezonu sa svim pobjedama u prvenstvu. Potrebna nam je dobra odbrana, jer iz nje sve kreće, i trudićemo se da smanjimo greške u napadu", završio je on.