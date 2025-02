"Vujović Zoran!": I Delije pred derbi kliču Grobaru, u njegovo ime vjeruju i oni

Delije se oglasile uoči 175. "vječitog derbija" porukom o tragično stradalom navijaču Partizana, Zoranu Vujoviću.

Izvor: MN PRESS

Uoči 175. "vječitog derbija" u fudbalu, Crvena zvezda - Partizan, navijači oba tima čuvali su sjećanje na navijača crno-bijelih Zoran Vujovića. On je poginuo 21. februara 2008. godine u Beotradu tokom mitinga "Kosovo je Srbija", a nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti "Republike Kosovo".

Navijači Zvezde oglasili su se pred derbi objavom u čast sjećanja na Zorana Vujovića.

"Kada iskreno vjeruješ i slijediš neke ideale onda oni imaju najuzvišenije mjesto u tvom životu i sve drugo potčinjava se njima. Činjenica da je neko (bio) pripadnik suprotstavljene navijačke grupe gubi na značaju kada se dođe u prostor gdje vladaju ideali. To je jedan od temelja naše navijačke grupe koji pokušavamo što dosljednije da gajimo već decenijama. Zoran Vujović bio je pripadnik navijačke grupe naših najvećih rivala. Međutim ono što je mnogo važnije od toga što je bio Grobar jeste činjenica da je on junački položio svoj život za Kosovo i Metohiju. Onako kako je skoro pa proročki napisao na nekom forumu samo nekoliko dana prije svoje pogibije. On je time, kako pjesnik kaže, postao "svjesna žrtva, junak pravi", ne dio nekakve rulje kako su neki voljeli da predstavljaju. I, iako tek dvadesetogodišnjak ali dao je život za Kosmet "znajući šta daje i zašto ga daje". Zato je njegovo ime, ime ideala u koji vjerujemo. Vujović Zoran!", objavile su Delije.

U napadu demonstranata na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država nastali su neredi, poslije kojih je pronađeno Vujovićevo tijelo unutar zapaljene zgrade. U trenutku smrti bio je student druge godine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.