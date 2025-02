Zvezda nikada nije bila veći favorit u derbiju: Kvote pokazuju da je Partizan autsajder!

Crvena zvezda je apsolutni favorit protiv Partizana.

Crvena zvezda će u 24. kolu Superlige dočekati Partizan, a "vječiti" derbi srpskog fudbala biće i jedan od najzanimljivijih susreta u prolećnom delu šampionata. Iako je razlika na tabeli ogromna, akteri će vam reći da u derbiju odlučuje trenutak inspiracije i da nije bitan osvojen broj bodova. Sa druge strane, kladionice će reći nešto sasvim drugačije - Zvezda je favorit kao nikada ranije!

Zbog situacije na vrhu tabele, ali vjerovatno i zbog ubjedljive pobjede u Humskoj (4:0) u prvom dijelu sezone, igrači Crvene zvezde imaju ulogu apsolutnog favorita pred novi okršaj sa najvećim rivalom. Za pobjedu Zvezde kladionice daju kvotu 1,35 i moguće je da se ona minimalno mijenja u narednim danima. Ukoliko biste uložili jednu marku na Zvezdinu pobjedu, dobili biste tek marku i 35 feninga.

Sa druge strane, kvota na neriješen rezultat u derbiju je 5,60, dok se pobjeda Partizana plaća kvotom 9,50. Primjera radi, kvota na Novi Pazar bila je 10 kada su crveno-bijeli na gostovanju u jesenjem dijelu sezone upisali jednu od najubjedljivijih pobjeda u sezoni (7:1). Recimo, kvota za pobjedu Crvene zvezde na gostovanju Milanu bila je tek nešto viša (12,20) nego na Partizan prilikom gostovanja Zvezdi.

Podsjećamo, Crvena zvezda je ubjedljivo prvoplasirani tim na tabeli Superlige Srbije sa 67 osvojenih bodova. Partizan je na drugom mjestu sa 46 osvojenih bodova i po trenutnom stanju aktuelni šampion bi do nove titule stigao i prije nego što počne plej-of u tekućoj sezoni. Eventualna pobeda Crvene zvezde povećala bi razliku na tabeli i crveno-bijelima omogućila da do šampionske titule možda stignu već do kraja marta.

Meč Crvene zvezde i Partizana igra se u subotu, 22. februara, od 16 časova. Domaćin će biti aktuelni šampion Srbije, na stadionu "Rajko Mitić", gdje će očigledno imati ulogu apsolutnog favorita protiv najbližeg komšije.







