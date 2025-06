Srbija ukrala Amerikancima buduću NCAA zvijezdu: U Beogradu napada zlato sa reprezentacijom

Košarkaš Aleks Alston biće jedna od uzdanica reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu za juniore.

Izvor: YoutubE/ Illinois HS Hoops Stars/printscreen

Jedan od najtalentovanijih košarkaša srpskog porijekla igraće za Srbiju u budućnosti! Iako je Aleks Alston rođen u SAD, gdje i gradi košarkašku karijeru, dileme oko toga za koji će nacionalni tim nastupati nije bilo - selektor Saša Nikitović uvrstio ga je na širi spisak igrača za Evropsko prvenstvo koje će se organizovati u Beogradu.

"Sroski snajper", kako Alston sam sebe naziva na društvenim mrežama trebalo bi da bude velika koledž zvijezda u narednim godinama jer je polovina Amerike sa nestrpljenjem čekala njegovu odluku o NCAA timu koji će predstavljati. Ljubitelji košarke u Srbiji mnogo su više čekali odluku o reprezentaciji, a Aleks je izabrao da brani boje Srbije, odakle mu je porijeklom majka.

Riječ je o 208 centimetara visokom igraču rođenom 2007. godine, a krase ga visina, snaga i dobri procenti šuta. On je od strane specijalizovanih sajtova označen kao najtalentovaniji igrač u saveznoj državi Ilinois, a to potvrđuju i odlične brojke koje je imao u srednjoj školi. U posljednjoj sezoni prosječno je bilježio 17 poena, 9,3 skoka, 4,1 asistenciju, 2,7 blokada i 1,5 ukradenu loptu, uz fantastičan šut iz igre od 57 odsto, čak 45 odsto za tri i 84 odsto sa linije penala.

Potencijalni reprezentativac Srbije Aleks Alston. Izvor: Youtube/ Illinois HS Hoops Stars

Ko je još na spisku Srbije?

Selektor Nikitović odredio je spisak igrača sa kojima počinje pripreme, a reprezentativci će se pripremati na Zlatiboru. Devetorica igrača će otpasti sa spiska, a preostalih 12 krenuti po zlatnu medalju na koju je Srbija navikla prethodnih godina. Ovo je spisak reprezentativaca:

Petar Radović (Borac Čačak), Andrej Lučić i Stefan Marjanović (Crvena zvezda), Matija Popović (FMP), Ognjen Srzentić, Nikola Karalić, Pavle Bačko, Petar Ostojić i Vukašin Mušikić (Mega), Jovan Bikić (Beko), Đorđe Šekularac, Uroš Danilović i Stefan Isailović (Partizan), Aleksej Obućina i Lazar Stojković (BKK Radnički), Vasilije Stojić (Igokea), Filip Raičević (Španija), Andrej Bjelić (Španija), Dorian Glogovac (Kanada), Vuk Zelić (SAD) i Aleks Alston (SAD).

Evropsko prvenstvo za juniore igraće se od 26. jula do 3. avgusta u Beogradu, a izabranici Saše Nikitovića pokušaće u Beogradskoj areni da osvoje zlatnu medalju, koju je Srbija u ovoj konkurenciji osvojila na tri od prethodnih šest takmičenja. Srpski juniori bili su najbolji 2017. godine u Bratislavi, zatim 2018. godine kada se turnir igrao u tri letonska grada i na kraju 2023. godine u Nišu. Španija je osvojila zlatne medalje pobjedama nad Turskom 2019. i 2022. godine - kada je Srbija bila treća, dok je prošle godine Njemačka u finalu savladala Srbiju.

Reprezentativci Srbije do 18 godina takmičiće se u grupi C sa timovima Litvanije, Grčke i Sjeverne Makedonije. Na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u A grupi će se takmičiti Izrael, Italija, Nemačka i Bugarska, u B grupi Turska, Švedska, Austrija i Francuska, a u D grupi Španija, Belgija, Slovenija i Letonija.