Srbija u polufinalu Eurobasketa: Stižu mlade nade, među njima i sin Predraga Danilovića!

Uspjeh kadetske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu

Izvor: MN PRESS

Muška U16 reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva na Kritu, pošto je u četvrtfinalu bila bolja od Izraela – 65:56 (16:16, 15:15, 19:16, 15:9). Protivnik srpskom timu u polufinalu 16. avgusta biće Francuska, koja je u četvrtfinalu pobijedila Letoniju 66:41. U drugom polufinalu igraće Španija i Grčka.

Poslije sasvim izjednačenog prvog poluvremena, tim trenera Vladimira Zlatonovića razliku je počeo da pravi sredinom trećeg perioda, kada je došao do plus osam – 43:35, koliko je bilo poslije poena Alekseja Nedeljkovića. Išli su Orlići i na plus devet u ovom dijelu, ali je Izrael uspio da uzvrati i sasvim se vrati u igru. Pred posljednji minut ovog dijela bilo je 46:47, ali su srpski momci mini seriom 4:0 na posljednji obavezni odmor ipak otišli u plusu.

U dobrom ritmu Orlići su nastavili i po povratku na teren. Poslije dva i po minuta igre njihova prednost je skočila na osam poena – 57:49, što je bilo dovoljno za mirno privođenje utakmice kraju. Srpski igrači su uspjeli da osujete svaki pokušaj Izraela da se ponovo vrati, na vrijeme su otklonili svaku naznaku opasnosti i otišli u polufinale.

Predvodio ih je Nikola Karalić sa 19 poena, a među dvocifrenima je bio još Vuk Danilović sa 13 poena. On je talenat Mege i sin Predraga Danilovića, predsjednika Košarkaškog saveza i legende srpske i evropske košarke.