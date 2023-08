Nenad Stefanović je u razgovoru za MONDO pričao o ogromnom uspjehu srpskih košarkaša, pobjedi na Evropskom prvenstvu, finalu sa favorizovanim Špancima, čudnom pitanju Izraelaca, sastanku koji je promijenio sve, "Soniju", krofnicama i čizkejkovima...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srbija je šampion Evrope. To je rečenica koju su krajem jula izgovarali svi na Starom kontinentu. U finalu je u Nišu juniorska reprezentacija pobedila vršnjake iz Španije i donela trofej. Kako je u tome uspela, koliko se na tome radilo, koji detalji su bili bitni? Nenad Stefanović ima odgovor na ta i mnoga druga pitanja u vezi ogromnog uspjeha nacionalnog tima.

Selektor "orlića" izdvojio je vrijeme i pričao je za MONDO o svemu tome. U prvom dijelu intervjua koji je trajao oko dva sata pričao je o svemu što je doprinijelo da Srbija pokori Evropu. Od sitnica do nekih važnih stvari koje su i te kako imale uticaj na uspjeh.

Krajem aprila postao je selektor i tad je sve krenulo. "Prvi koraci bili su da napravim bazu igrača, da uspostavim kontakte i da napravim plan priprema i svega, što je dosta kompleksno. Ide se uglavnom na neke dvije destinacije ili u neko mjesto ili na planinu, pa se zarotira, mi smo odradili drugačije. Kad smo spustili spisak na nekih 25 krenuli su razgovori sa svakim od igrača, pa sam obilazio klubove", počeo je Stefanović razgovor za MONDO na Košutnjaku.

PROBLEMATIČNI IGRAČI I VAŽNA PROMJENA

Vidi opis KAKO JE SRBIJA POSTALA ŠAMPION EVROPE? Stefanović za MONDO otkrio sve - čudno pitanje, Gurović momenat i himna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 16 / 16

Kada treneri u klubove dovode igrače, tačno se zna šta traže, kako to izgleda u nacionalnom timu objašnjava Nenad.

"Praviš najširu moguću bazu za početak, Joca Antonić je bio tu, govorio mi je da napravim po pet igrača na svakoj poziciji. Nema previše gledanja na detalje, već da vidimo ko se uklapa, ko je noseće godište, ko je mlađi. Svako ko je bio problematičan i ko se možda nije ponašao dobro, eliminisali smo to na startu. Nema vremena u tih 30 dana da se baviš sa tako nekim momcima, neke smo od starta otpisali. Spisak se sam skratio nekim povredama i otkazima, imali smo nekih 17 igrača i povređenog Gagića."

Otkrio je i jednu veliku promjenu koju je napravio u načinu priprema. "Prvih šest dana bili smo u Kovilovu, imali smo fenomenalne uslove tamo, izolovano je skroz. Prošle godine bilo je raznih bolesti, virusa, zato smo htjeli da ih izolujemo, tamo možeš u salu ili sobu, nema toliko prostora ni za šetnju, već trening i soba. Oni su mi rekli da nikada nisu imali skromniju ekipu, bili su sjajni prema nama, imali smo super uslove, dobili sve što treba. Uglavnom između tih priprema imaju slobodni dani i nekako mi se činilo da gubimo vrijeme. Poslije smo otišli u Vršac na dvije nedjelje, pa sam po povratku u Beograd svima dao dva slobodna dana i onda smo otišli u Niš i na svim tim mjestima imali smo zaista fenomenalne uslove."

USLOVI I STVARANJE HEMIJE

Izvor: FIBA

S obzirom na to da su u pitanju djeca do 18 godina bilo je jasno i Stefanoviću da sa njima mora da se radi malo drugačije i da se stvori međusobno poštovanje. "Kao što se mi informišemo o njima, bio sam svjestan da će se informisati o meni. Došli su svjesni da neće biti za***ancije. Čim su vidjeli spisak znali su zašto neki momci nisu tu, nisu glupi, jako su inteligentni. Najveća je borba sa telefonima. Razmatrali smo šta da radimo u tom dijelu, čuo sam se sa mnogim trenerima, pričao sam sa njima i odlučili smo da im uzmemo telefone za popodnevni odmor, trajao je oko dva sata, poslije ručka, od tri do pet. Uzimali smo telefone da bismo bili sigurni da će da odmaraju. Za 45 dana priprema imali smo samo jednu temperaturu i to jedno prepodne. Više je bilo zbog nekog stresa, jer je momak iz Niša, pa je bio pod utiskom. Oko 11, 11.30 najkasnije je bio odlazak u krevet, znali smo da su utakmice kasno."

Tako je počelo stvaranje hemije u timu što je bilo vidljivo kasnije tokom turnira. "Pozitivna energija mnogo utiče na sve, ja sam po prirodi takav. Plus je to što smo imali tri momka iz Mege, tri iz Zvezde, računam tu i Topića, tri iz Borca i dva iz Dinamika i jednog iz Reala koji je već igrao sa njima. Između sebe bili su dovoljno dobri. Rekao sam im da moraju da spuste svoj ego u odnosu na klubove. Joca Antonić, moj pomoćni, je stariji i iskusniji od svih, kao i Marko Dimitrijević koji je stariji i duže je trenre od mene, uveo je Slogu u ABA 2, svi igrači su vidjeli da mi dobro funkcionišemo i naše insistiranje na tome doprinijelo je da atmosfera bude dobra. Hemija najbolje raste pobjedama, možemo tri dana da analiziramo, ali kada igraš dobro, pobjeđuješ, nema problema. Ljudi su to primijetili. Zajedničkim radom smo to postigli. Pripreme su bile takve, trening na dan meča 45 minuta, 15 minuta naše, 15 minuta njihove kretnje i 15 minuta ako ima neke zone i slično. Bio sam i ja iznenađen, bolje dvije informacije da budu 100 odsto, nego previše informacija."

Zasto je na kratko pa nastavio. "Moraš da im daješ informacije, nisam pobornik toga pusti ih da se igraju. Ne pomažeš im na takav način. Mladi su, moraš da ih navikneš da primaju informacije, nabacali smo mnogo u početku, jer smo morali. Vremenom je išlo to okej, djeca su, lakše možeš da im priđeš, neiskvareni su, mladi, lakše je, pošteni su, kad im pričaš, iskreno će da ti kažu. Pitam ih jel čitaju komentare, kažu da čitaju, neće da me lažu. Mi smo insistirali na tome da im pokažemo šta smije, šta ne smije, da im se pokaže. Treba dozirati, ali ih ne treba štedeti, jer im tako ne pomažeš."

"ZAKRVILI" NA SASTANKU, PA POVREDA JOVIĆA

U grupnoj fazi Srbija je rutinski dobila Češku, Finsku i Sloveniju i sa prve pozicije prošla je dalje.

"Prvi meč kasnio je sat vremena, pa je bilo malo nervoze. Taj meč smo odigrali baš dobro. Grupna faza je možda sa strane djelovala rutinski, ali protiv Finaca nije bilo ni malo naivno. Sa Slovencima je bilo nezgodno, imali smo ozbiljan sastanak, ponavljali smo neke stvari koje ne smiju da se dešavaju, prije svega zbog timske igre, pa smo malo 'zakrvili'. Nadao sam se da će biti posljednji put i tako je i bilo."

Tada je uslijedio težak udarac za "orliće", u osmini finala protiv Danske povrijedio se Filip Jović koji je u tom momentu bio treći strijelac tima i drugi skakač ekipe. "Njega smo najviše štedjeli tokom priprema. Dobro je počeo i duel sa Danskom i ni iz čega se povrijedio. Ušao sam u svlačionicu i rekao sam im da ne očekuju da će igrati do kraja turnira. On je čak tražio da igra u finalu na svoju odgovornost, ali Fića čak ni sad nije počeo da trenira. Bilo je nezgodno, ali i rješivo, znao sam da će njegov izostanak najviše da se vidi protiv Nijemaca."

"DA LI VI RADITE NEGDJE?"

Četvrtfinale je na turnirima najteži meč ili ideš po medalju ili slijedi katastrofa... Srbiju je čekao Izrael. "Uz meč sa Špancima to je bila naša nazrelija utakmica, sjajno smo odigrali, pokazali reakciju bez Jovića, neki drugi momci odigrali su jako dobro."

Ispričao je i jednu anegdotu sa Izraelcima. "Oni su bili u hotelu kad god da mi dođemo, u koje god vrijeme. Mene su mrtvi hladni pitali prije meča da li radim negdje kao trener. Malo me začudilo, ali sam pomislio da možda ne prate ABA ligu, ne znam da li je bila provokacija. Poslije naše pobjede smo se lijepo ispričali, imali su veliko poštovanje za sve što smo uradili."

U polufinalu pala je Njemačka sa sve Johanom Granlohom koji je imao čak osam blokada. Podsjetio je malo na Valtera Tavaresa iz Reala. "Naravno da je ulio strah našim igračima sa tim blokadama, igra inače u drugoj ligi Njemačke. Igrali smo sa njima dvije prijateljske i na ta dva meča Filip Jović je ima 18 poena i 6 skokova, njihov stil igre im baš odgovara, preko njih je 'prekucavao'. Drugi igrači nisu tako dominantni i znali smo da ćemo odbranom dobiti taj meč što je i bilo. Uspjeli smo da 'udavimo' njihovog pleja Andersona i da zaustavimo Rusa, Hračenkova u drugom poluvremenu, sve smo rotirali na njemu."

FINALE SA ŠPANCIMA - TOPIĆ I MITAR KAO GUROVIĆ

Izvor: FIBA

U finalu je pala Španija koja je i prije turnira i prije tog meča proglašena za velikog favorita. "Rekao sam igračima da dobijamo taj meč 100 odsto. Jedva smo čekali da igramo sa njima. Kada smo ušli i vidjeli puno dvoranu, evo i sad sam se naježio dok pričam o tome. Igrači su prije četvrtfinala tražili da se pusti 'Marš na Drinu'. Imali smo jasan plan igre za finale, ključ je bio da se uspostavi defanzivni kontinuitet, negdje sam od šestog-sedmog minuta bio miran i znao sam da će sve biti u redu, primijetili su to i igrači."

Na poluvremenu je Nikola Topić bio jedini dvocifren, najbolji strijelac tima Bogoljub Marković mučio se sa šutom, a onda je "poludio" Mitar Bošnjaković u drugom dijelu. "Bogoljub je bio otvoren i promašivao, rekao sam mu samo da nasavi da igra. Mitar je takav karakter i znao sam da će najviše biti motivisan protiv Španaca, igra u Realu i neki od njih su mu tamo i konkurencija. Igao je na srpski inat, želju i neosporan talenat, znali smo šta radimo, on se 'otkačio'. Šalili smo se da je ušao u onaj momenat Milana Gurovića iz Indijanapolisa." Podsjećanja radi Topić je taj meč završio sa 24 poena i 8 asistencija, a Bošnjaković je dao 21, uz 7 skokova.

HIMNA I KULT REPREZENTACIJE

Pogledajte 01:03 Boze pravde u Nišu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Dirljiv momenat dogodio se po završetku meča kada je Stefanović tražio da svi u "Čairu" u glas pjevaju himnu "Bože pravde" bez muzike. "Bilo je baš emotivno za mene. Po protokolu nije dozvoljeno da nema muzike, imao sam želju da mi pjevamo."

Jedno od pitanja odnosilo se na skandiranje publika igračima. "Mladi su momci, brinuo sam se da će im takve stvari odvlačiti pažnju, čim se čulo skandiranje znao sam da neće dati oba slobodna bacanja. Dobro je da su se susreli sa tim i da su vidjeli šta znači igranje za reprezentaciju, koliko je lijepo, važno i ne možeš nikada da kažeš sa sigurnošću, ali ne vidim kako neko od njih 12 može da kaže da će da preskoči neko letijo poslije ovoga"

Pogledajte 02:40 Kult reprezentacije i Jokić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Kako stvoriti kult reprezentacije? "Teško pitanje iskreno. Vremena su se promijenila, dosta je sada drugačije. Prvenstvo je bilo kod nas, svi su htjeli da se dokažu, poslije su vidjeli i zašto. Dosta krene od trenera, pristupa, na neke stvari ne možeš da utičeš, ali je prilagođavanje njima u pogledu svega. Trener reprezentacije danas mora da bude spreman da im se prilagodi. Mislim da je Sale Đorđević vratio kult i bio je fantastičan dok je bio tu, dosta je do trenera, ne znači da sadašnji selektor ne radi to, nego da je drugačije vrijeme. Razumijem i ljude i igrače. Nije realno da Nikola Jokić igra sezonu sa 100 utakmica, pa Evropsko, pa sezonu, pa Svetsko, pa sezonu i onda Olimpijske igre, to nije realno, prosto."

MEDALJE I STVARANJE IGRAČA!

Pogledajte 02:52 Rezultat i pobede su bitni Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Medalja ili stvaranje igrača za seniorski tim? Za Stefanovića je i jedno i drugo od istog značaja. "Ta teorija koju imamo je pogrešna. Kako ja da izbacim igrača za mjesec dana rada, to ako može, svi bi bili treneri. Moramo da idemo na rezultat, da steknemo naviku za pobjeđivanje. Ti isti momci će da se prate, ako Topić i Bošnjaković gube od Gonzalesa i Langarite, kako će da ih pobjeđuju kasnije?"

Zastao je, pa dao slikovit opis. "Znate kako Mitar sad ide kroz Madrid i kako se šepuri kao šerif. Zna da će da ih pobijedi i sljedeći put. Meni to nije ispravno. Ne znam koji broj njih će igrati za seniore, zavisi od njih i od izbora u karijerama. Da budu zdravi i da imaju dobre radne navike. Biću srećan ako sa 20 godina njih 6-7 igra na nivou ABA lige, bio bih presrećan, bio bi znak da idu ka gore."

KROFNICE I PUBLIKA

Pogledajte 00:34 Srbija je sampion Evrope! Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Za kraj prvog dijela intervjua ostavili smo priču o anegdotama i sjajnoj publici u Nišu. "Znala su se određena pravila, izbacili smo i slatkiše za ručkom. Jedan dečko je došao i uzeo šest čizkejkova i otišao poslije na krofnice, ne može prijatelju", nasmijao se Nenad.

Ispričao je i šta ga je iznenadilo. Neka tri-četiri dana pred kraj ih pitam zašto ne igraju 'Soni', rekli mi da nisu ni to ponijeli, a pustio bih ih. Poslije finala su mislili da ću im reći do dva, tri da mogu da ostanu, rekao sam im da nikoga neću da vidim prije 7 ujutru. Bili su u jednom lokalu, mi smo svratili, pjevali sa njima i otišli nazad, ne znam gdje su oni bili, ali znam da su bili zajedno na povratku u Beograd".

Posebno je pohvalio publiku. "Bili su zaista sjajni. Fotografisanje, autogrami, čak se ni ja nisam toliko slikao do tada. Posljednja dva dana su me igrači pitali da li u civilu mogu da izlaze iz hotela. Bilo je to i za njih fenomenalno iskustvo. Igračima sam rekao da je prvi uslov da se lijepo ponašaju, a onda da ginu na terenu. Ljudi su to prepoznali, broj djece koji prati bio je za mene nezamisliv", zaključio je Stefanović.

U drugom dijelu intervjua, koji će uskoro biti objavljen, vidjećete šta Stefanović ima da kaže o mladim igračima koji dolaze - Topić, Marković, Bošnjaković, šta je poželio seniorskoj reprezentaciji, šta očekuje od "vječitih" u Evroligi, kakvi su planovi i ciljevi na klupskom planu... Pogledajte i cijeli snimak prvog dijela intervjua: