Poslije Topića FIBA piše o novom čudu iz Srbije: Bek iz Čačka od 15 godina vodi "orliće" ka medalji!

Andrej Bjelić, zapamtite ovo ime!

Nakon što je selekcija Srbije do 18 godina ostvarila ogroman uspjeh i osvojila Evropsko prvenstvo u tom uzrastu, sada je na programu prvenstvo Evrope za igrače do 16 godina. Srbija će od 5. avgusta u Skoplju igrati na tom turniru u grupi sa Letonijom, Grčkom i Poljskom, a FIBA je posebno istakla jednog srpskog bisera!

U pitanju je 15-godišnji Andrej Bjelić, bek Borca iz Čačka koji je ocijenjen kao jedan od najvećih talenata na čitavom turniru. Od momka koji je rođen u martu 2008. godine i navijači mnogo očekuju, jer ga je čak 28 posjetilaca sajta FIBA oijcenilo kao najvećeg talenta cijele generacije u Evropi.

"Bjelić će debitovati na FIBA takmičenjima u Skoplju, ali se on smatra jednim od najvećih srpskih talenata već godinama. On je u napadu prijetnja na sve načine, agresivan je, šutira spolja i treba mu jako malo vremena i prostora da sebi izgradi šut. Iako nije previše eksplozivan, uspijeva da dođe do obruča kombinacijom kreativnih driblinga i kontrole tijela. Bjelić može da igra i kao plejmejker i da razigrava saigrače u pikenrolu. Pošto je rođen 2008. on će u Skoplju igrati sa starijom generacijom i dobar plasman na Euru može da ga uzdigne do statusa jednog od najboljih mladih igrača Evrope", piše u FIBA analizi ovog 15-godišnjaka koji nastupa za Borac iz Čačka.

Osim njega igrači na koje treba obratiti pažnju prema FIBA analizi su Majkcol Perez (Italija, krilni centar), Deklan Duru (Njemačka, krilo), Efstratios Papastavru (Grčka, krilni centar), Mark Morano (Slovenija, bek), Dovidas Buika (Litvanija, krilni centar), Kan Onat (Turska, plej), Adrians Andzevs (Letonija, bek), Alberto Blanko (Španija, krilni centar) i Ugo Fakorat (Francska, krilni centar).

Srbija već dugo nema uspjeha na U16 nivou I posljednju medalju su u tom godištu uzeli 2017, godine kada je osvojena bronza u Podgorici na Euru. U timu su tada bili Marko Pavićević centar FMP-a, plej Vršca Lazar Vasić, Dušan Tanasković iz MZT-a...