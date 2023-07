Srbijo, dobila si novog Mitra! Igra za Real, pogađa kada je najvažnije i o njemu će tek da se priča

Mitar Bošnjaković privukao je ogromnu pažnju.

Izvor: FIBA

Kada u istoj rečenici izgovorite Mitar i Srbija prva asocijacija je golteger Aleksandar Mitrović. Sada je tu došao jedan novi momak iz drugog sporta, košarkaš i evropski prvak u juniorskoj konkurenciji - Mitar Bošnjaković (16). O njemu će se tek pisati i pričati, a sada je u centar pažnje dospio sa razlogom.

Uz Nikolu Topića ima najveće zasluge za to što je Srbija pobijedila Španiju (81:71) i došla do evropske titule. Ubacio je 21 poen (6/10 za dva, 2/6 za tri), uz sedam skokova i tri asistencije. Radio je sve što je trebalo i to onda kada je to bilo najpotrebnije. U prvom poluvremenu srpski tim imao je samo poen prednosti (41:40), Topić je bio na svom nivou sa 15 poena, Mitar je dodao šest, a najbolji strijelac tima Bogoljub Marković dao je samo dva. Stvari su bile prilično jasne...

Već prije odlaska u svlačionicu znalo se da Srbija može da pobijedi samo ako još neko proigra. Na taj poziv odazvao se Mitar. Dao je 15 poena u drugom poluvremenu! Nezaustavljiv je bio u posljednjoj dionici kada je prvo pogodio oba penala za 71:59, a onda kada su Španci prišli dao je trojku preko ruke i stavio tačku na meč (74:64). "Eksplodirao" je baš onda kada je to bilo najvažnije.

KO JE MITAR BOŠNJAKOVIĆ?

Rođen je 24. avgusta 2006. godine u Novom Sadu, tako da uskoro puni 17 godina. Igra za Real Madrid, visok je 195 centimetara i pokriva pozicije krila i beka. Krenuo je u KK Staru iz Novog Sada i u novembru 2021. godine ga je pod svoje uzeo Real.

O kakvom talentu je riječ možda najbolje govori to što ga je Ćus Mateo pozvao na trening prvog tima prošle godine. Da se nije uplašio pokazuju i snimci sa tog treninga gdje je pogađao trojke preko Marija Hezonje. Da mu hrabrost ne manjka osjetili su Španci i to na svojoj koži. Neće možda imati najljepšu dobrodošlicu u Madridu jer je srušio španski nacionalni tim, ali je najvažnije da tamo ide sa zlatom oko vrata.

PETI NAJPERSPEKTIVNIJI U EVROPI!

Možda ste za Mitra čuli nekada, recimo krajem 2020. godine. Tada je specijalizovani košarkaški portal "Eurohoops" napravio listu najperspektivnijih košarkaša rođenih 2006. godine. Na tom spisku Bošnjaković je bio peti.

Ko je bio prvi? Momak po imenu Hugo Gonzales. Radi se o španskom košarkašu koji je bio drugi najefikasniji igrač "crvene furije" u finalu sa Srbijom u Nišu. Dao je 16 poena, nedovoljno za pobjedu. Interesantno je da i Hugo i Mitar igraju za Real. Možda poslije svega ovoga srpski igrač dobije i neke minute u prvom timu Madriđana.