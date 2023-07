"Topić je već trebalo da igra za Zvezdu!" Vlade Đurović: To je Miškov princip, zašto bi morao u OKK?

Košarkaški trener Vlade Đurović prokomentarisao je Nikolu Topića, najboljeg igrača Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 18 godina osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu, a talentovani plejmejker Nikola Topić osvojio je MVP priznanje. Mladi košarkaš Crvene zvezde, koji je prethodnu sezonu proveo u OKK Beogradu, oduševio je čitav kontinent svojim talentom, a među onima koji su fanovi njegove igre je i iskusni Vlade Đurović - čuveni trener smatra da je Topić već trebalo da postane dio Zvezdinog tima!

Gostujući u podkastu "Jao Mile" kod nekadašnjeg reprezentativca Mileta Ilića, iskusni košarkaški vuk objasnio je da mu se sviđa model po kojem funkcionišu Miško Ražnatović i Mega, ali da mladi Topić nije trebalo da se spušta na taj nivo! Po njegovim riječima, MVP Evropskog prvenstva do 18 godina je ranije morao da dobije šansu na velikoj sceni.

"Ako igrač vrijedi, ja ne mislim da on ne treba da se 'baca u vatru', kao čekaj, ima on vremena... Nema tu, to tako. Evo kao što je ovaj mali Topić. I kod Topića se ide suviše izokola. To je inače princip Miška Ražnatovića i Mege, nije uopšte loš. Igraš prvo u juniorima Mege, pa onda pređeš u OKK Beograd koji igra KLS i tu već igraš sa seniorima, pa prelaziš u Megu koja igra ABA i onda ideš u NBA. Odlično! Ali... Za Topića ja mislim da je trebalo ranije, Topić je već mogao da igra u Zvezdi", rekao je iskusni košarkaški stručnjak i dodao:

"On je trebalo već da igra, ja ga vidim da vrijedi. On ima svojih mana, nije baš nešto naročito brz... Međutim, sve vidi. Ima dobar pas, dobar dribling, ima srce prije svega! Samopouuzdanje da hoće on da riješi utakmicu. Ima solidan šut. Zašto bi on morao da igra za OKK Beograd? To nije dovoljan nivo za njega. Može više!"