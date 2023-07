MALI, DIŽI TAJ PEHAR I IZAĐI TAMO! Topić je biser srpske košarke, a ova dva njegova poteza niste vidjeli u TV prenosu!

Nikola Topić je novi zlatni dečko srpske košarke.

Nikola Topić (17) je biser srpske košarke i u to nema nikakve dileme. Ukoliko je i postojala, partije koje je pokazao na Evropskom prvenstvu za juniore otklonile su sve sumnje. Proglašen je za najkorisnijeg igrača šampionata (MVP), našao se u idealnoj petorci, nosi kapitensku traku, a pozvan je i na širi spisak seniorskog tima kod Svetislava Pešića.

U polufinalu je Njemačkoj dao 16 poena, pa je u finalu Špancima"spakovao" 24. Sve to mogli ste da vidite i u TV prenosu, ali postoje dva detalja koja niste mogli tu da uhvatite, a koja vam MONDO donosi sa lica mjesta. Prvi se dogodio na samom terenu, a drugi kada je sve završeno i kada su igrači čekali autobus da odu u hotel i da nastave slavlje.

U momentu kada su saigrači počeli da proslavljaju veliki uspjeh u momentu kada se čula sirena za kraj meča Nikola nije počeo da slavi. Zajedno sa Andrejem Mušickim je prišao svakom igraču Španije i prvo se sa njima pozdravio. Tek poslije toga otišao je do sunarodnika i sa njima krenuo da slavi. Taj momenat možete pogledati na snimku ispod:

Drugi momenat dogodio se kada je sve već bilo gotovo. Među posljednjima je izašao iz svlačionice i u ruci je nosio pehar i zlatnu loptu namijenjenu najboljem igraču turnira. Spustio je na jedan stepenik i čekao da dobije potvrdu da je stigao autobus kako bi krenuo sa ekipom ka hotelu. Dok je čekao pokušao je da dobije nekog od članova stručnog štaba. Zašto? Zato što nije želio on da bude taj koji će iznijeti pehar, htio je da to učini neko iskusniji...

Kao dijete koje se stidi, stajao je tu, čekao. Onda su mu prišli selektor Nenad Stefanović i pomoćnik Jovica Antonić. Objasnio je i njima šta mu je želja i onda mu je Antonić održao malu lekciju. "Mali, diži taj pehar i izađi tamo. Čovječe, to su plodovi tvog rada. Treba da budeš ponosan, to si ti učinio zajedno sa timom, hvataj taj trofej", rekao mu je Jovica, dok je Nikola pažljivo slušao. Na kraju je selektor našao rješenje, on je uzeo pehar, a Nikola loptu, odnosno MVP nagradu i zajedno su izašli pred navijače i prošli do autobusa.

Između te dvije situacije Nikola je kratko razgovarao sa novinarima, saigrači su ga čekali da slave u svlačionici i nije bilo vremena da mnogo priča. "Dobar je osjećaj, čestitao bih saigračima, trenerima, stručnom štabu, zaslužili smo ovo. Hvala publici na ovakvoj podršci, hvala im", rekao je Topić.

U jednom momentu meča sa tribina su skandirali njegovo ime i prezime. "Stvarno je predivan osjećaj, hvala im, mnogo mi znači, ne znam šta bih im rekao."

O MVP nagradi i mjestu u idealnoj petorci nije htio da priča. "Medalja je bitna, to ostalo nije", zaključio je Topić i potvrdio da Srbija ima novi biser. Sina Milenka Topića i momka koji je izgleda već sada naučio i neke važne životne lekcije i manire šampiona.

