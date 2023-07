Ovo je momcima za cijeli život, vidim ih u "A" timu! Oglasio se Danilović o zlatu srpskih juniora (VIDEO)

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije o uspjehu "orlića" na Evropskom prvenstvu

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Saša Danilović uručio je zlatne medalje i titulu srpskim juniorima na Evropskom prvenstvu u Nišu, gdje su postali prvaci kontinenta. Poslije ceremonije krunisanja srpskih juniora u prvake Evrope, on je i pred novinarima čestitao izabranicima Nenada Stefanovića.

"Vrhunski rezultat, svaka im čast. Želio bih da se zahvalim gradu Nišu, ljudima koji su učestvovali u organizaciji, perfektno su odradili posao. Hvala predivnoj publici, koja je sigurno momcima dala snagu. naravno, iznad svega i prije svega - hvala igračima, treneru, stručnom štabu, Milenku Tepiću, potpredsjedniku Košarkaškog saveza, Aci Bućanu, koji su izvrsno sastavili tim, treneru Stefanoviću, odradili su fenomenalan posao. Ovo će momcima ostati za cijeli život. Najiskrenije sam srećan zbog njih kad vidim da se ovako iskreno raduju", rekao je Danilović.

"Utakmica je bila fenomenalna, španska ekipa je strašna, imaju odličnih klinaca. Ovo je naša odlična generacija, nadam se da će imati prostora u svojim klubovima da igraju", dodao je prvi čovjek srpske košarke. Na pitanje da li vidi nekog od zlatnih juniora u "A" timu u budućnosti, Danilović je bez razmišljanja uzvratio - "Naravno!".

"Naravno da ih vidim u A timu. Imaju oni još do A tima, ali imaju talenat sigurno. To i jeste cilj. Ne kažem da razmišljam na najispravniji način, ali smatram da je glavni zadatak svih juniorskih selekcija da stvorimo dva-tri dobra igrača. Među ovim klincima biće sigurno odličnih igrača za prvi tim, samo se nadam da će imati prostora u svojim klubovima, koliko to bude moguće".