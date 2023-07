Prije nego počne prisvajanje zasluga za uspjeh "orlića"... Crvena zvezda se oglasila - djela, a ne riječi!

Crveno-bijeli objavili saopštenje povodom velikog uspjeha juniorske reprezentacije Srbije

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda Meridianbet čestitala je osvajanje juniorskog Eurobasketa igračima, selektoru Nenadu Stefanoviću, stručnom štabu i "svim ljudima direktno uključenim u rad selekcije do 18 godina". Dan poslije velikog uspjeha "orlića" u niškom Čairu, Zvezda je objavila saopštenje: "Prije nego što krene prisvajanje zasluga onih koji su se najmanje pitali i učinili da do ovog rezultata dođe (ili da im bude pokriće za propuste u organizaciji turnira), KK Crvena zvezda Meridianbet želi ovim putem, javno da čestita ogroman uspjeh najzaslužnijima", navedeno je u njemu.

"Ponosni smo na uspjeh i doprinos igrača i trenera KK Crvena zvezda, jer smo uvijek isticali da nam je interes srpske košarke (a ne pojedinaca u njoj) na prvom mjestu: Nikole Topića, Pavla Mišića, Andreja Kostića, trenera u stručnom štabu Jovice Antonića i fizioterapeuta Đorđa Carevića. Ovim putem iskreno se zahvaljujemo i niškoj publici koja je i ovog puta ogromnom podrškom igračima i ekipi doprinijela velikom uspjehu selekcije igrača do 18 godina. KK Crvena zvezda će kao i svaki put do sada, i koja god da je akcija reprezentacije u pitanju, biti na raspolaganju bez ikakvih organičenja i zabrana, jer nam je interes srpske košarke na prvom mjestu. I on se pokazuje djelima, a ne riječima", takođe je poruka sa Malog Kalemegdana.