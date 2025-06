Ko će preživjeti u Zvezdi i da li bi trebalo bilo ko? Brodolom Sferopulosovog tima dovešće u pitanje svakoga

KK Crvena zvezda je u tekućoj sezoni osvojila samo Kup Koraća i najavila je potpuni remont tima. Ko će da ostane, ko ide? I da li je bilo problema u svlačionici?

Crvena zvezda završila je sezonu 2024/25 sa jednom titulom, osvojila je Kup Radivoja Koraća. U Evroligi je izgubila od Bajerna u plej-in turniru, pa je u ABA ligi izgubila od Budućnosti u plej-of seriji i na kraju je izgubila od Spartaka u polufinalu domaćeg šampionata. Poslije sezona u kojima je osvajala triplu krunu (ABA, KLS i Kup) dogodila se jedna od najlošijih sezona u novijoj istoriji kluba.

Ko je kriv? Čija je odgovornost? Šta su planovi za dalje? To su neka od glavnih pitanja na koja mora da odgovori pred početak nove sezone. Ako se izvlače zaključci na osnovu konferencije Janisa Sferopulosa poslije poraza u Subotici djeluje da trenera neće mijenjati i da će da se pravi potpuni remont tima. Ostaće nekoliko igrača, dok će veliki broj da bude promijenjen. Već postoje jasne naznake ko neće nositi crveno-bijeli dres naredne sezone.

Ono što je golim okom bilo vidljivo, bez ikakvih dodatnih analiza, jeste da je Zvezda od početka sezone imala velike probleme u ABA ligi, gubila je mečeve i sve to uz zaista odličan početak sezone u Evroligi i momenti kada je bila među pet-šest najboljih timova i direktan plasman u plej-of djelovao je kao dosta realna opcija, a onda je došla i prva titula u sezoni u Nišu, osvojena je "Žućkova levica". Od tada, sve je krenulo nizbrdo. Porazi su se ređali u Evrolgii (Žalgiris, Bajern, Armani), pa i u ABA ligi (Cedevita Olimpija, Spartak) i kola su krenula nizbrdo. Nikoga nije bilo da to spriječi. Kao što je istina da je nedostajalo malo sreće u završnici Evrolige (porazi od Panatinaikosa i Bajerna poslije produžetka) tako je i istina da se na kraju sezone gleda samo ukupan učinak koji kaže da je osvojen samo jedan trofej.

Ko ide, ko ostaje?

Ko bi i naredne sezone mogao da ostane u Zvezdi? Mali broj igrača. Ugovor je produžen sa Nemanjom Nedovićem do 2027. godine, isti ugovor imaju Nikola Kalinić i Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac i Luka Mitrović imaju još godinu dana, a šta je sa ostalima?

Najveća dilema je Filip Petrušev koji želi da ostane, ali Olimpijakos ne želi tako lako da ga pusti i vodiće se dugi pregovori. Džoel Bolomboj je povrijeđen i veliko je pitanje kada će uopšte moći da kroči na parket i kako će da izgleda kada se oporavi. Džon Braun i Majk Daum u ugovoru imaju opciju za produžetak ugovora na još jednu sezonu, ali je mala vjerovatnoća da će Zvezda to da učini. Ajzea Kenan je najavio da želi da ostane i da ispuni ono što je obećao sljedeće sezone, jer je i sam svjestan da je igrao ispod nivoa. Kodi Miler Mekintajer ima ugovor i za sljedeću sezonu i on zna da nije bio ni blizu nivoa iz Baskonije zbog kog je i doveden.

Rokas Gedraitis izvesno neće nositi dres Zvezde u predstojećoj sezoni, a vjerovatno ni Branko Lazić koji je nedavno rekao da bi volio da igra još i da ne razmišlja o penziji. Jago dos Santos takođe ima ugovor do 2027. godine i ostaje da se vidi kakvo je razmišljanje kluba sa njim i da li će tražiti neke opcije za prekid saradnje. Miloš Teodosić je već najavio odlazak u penziju i očekuje se da postane funkcioner u klubu. Što se mladog Andreja Kostića tiče, on ide na koledž u Ameriku.

Kodi Miler Mekintajer (ugovor do 2026. godine)

Ajzea Kenan (ugovor do 2026. godine)

Branko Lazić (ugovor do 2026. godine)

Miloš Teodosić (ide u penziju i postaje funkcioner kluba)

Nemanja Nedović (ugovor do 2027. godine)

Jago dos Santos (ugovor do 2027. godine)

Džon Braun (Zvezda ima opciju za produženje od godinu dana)

Majk Daum (Zvezda ima opciju za produženje od godinu dana)

Dejan Davidovac (ugovor do 2026. godine)

Luka Mitrović (ugovor do 2026. godine)

Nikola Kalinić (ugovor do 2027. godine)

Ognjen Dobrić (ugovor do 2027. godine)

Filip Petrušev (vraća se sa pozajmice u Olimpijakos)

Rokas Gedraitis (ugovor do 2026. godine)

Džoel Bolomboj (ugovor do 2026. godine)

Andrej Kostić (ide u Ameriku na koledž)

Šta je sa Sferopulosom?

Kada rezultati nisu u skladu sa željama i planovima, najveća odgovornost je upravo na treneru. Janis Sferopulos je u januaru produžio ugovor sa klubom i to je vjerovatno bila i velika greška. Pričao je o tome i Milutin Aleksić. Zvezda je tada bila na skoru 16-10 u Evroligi i išla je ka plej-ofu, poslije čega su se stvari naglo promijenile, krenuo je pad na koji Grk nije imao rješenje, uostalom reakcija igrača i igra tima svjedoče najbolje o tome.

Prečesto je tokom sezone "lutao" sa postavama, mijenjao, kao da nije imao petorku koja je na terenu kada se meč lomi, koja mora da riješi utakmice. To je dio odgovornosti koji je njegov i svjestan je i on da mora da riješi. Iz kluba su prije nekoliko nedjelja poručili da imaju povjerenje u njega, mada je poslije poraza od Spartaka deaktivirao profile na društvenim mrežama jer su mu navijači pisali i tražili da ode. Trenutno su "glave vruće" i to je činjenica, ostaje da se vidi šta će da bude kada se glave ohlade.

"Neuspjeh ide na dušu cijelog tima, svi moraju da razumiju da moramo da osvajamo titule kada smo ovdje. Uzeli smo Kup, igrali u plej-inu Evrolige, ali u posljednjih mjesec i po dana nismo igrali na nivou", rekao je Sferopulos.

Da li je bilo problema u svlačionici?

U narednom periodu Zvezda će, izvjesno, da napravi analizu svega što se dešavalo unutar kluba i da proba da nađe rješenja. Ide se ka remontu i ka dovođenju novih igrača. To je, između redova, najavio i Sferopulos kada su ga na konferenciji pitali i da li je možda bilo problema u svlačionici.

"Možda ste u pravu. Vidjećemo svi zajedno šta je razlog, možda je to jedan od razloga", rekao je Janis na pitanje novinara poslije poraza od Spartaka.

Ko su nova pojačanja? Ništa još nije zvanično ni potvrđeno, ali se spekuliše o nekoliko imena. Tajson Karter iz Unikahe je navodno već dogovoren, Džordan Nvora je blizu, spominje se centar Ebuka Izundu, Semi Odželej iz Valensije, Stefan Miljenović iz Mege, a navodno se još uvijek nije odustalo od Vase Micića... Biće vremena za te dodatne analize kada stignu i zvanične potvrde pojačanja, a do tada će morati svi u Zvezdi dobro da "zagriju stolicu" i da vide uzroke sezone za zaborav. Uostalom, posljednji put kada Zvezda nije igrala u finalu domaćeg šampionata je bilo u sezoni 2010/11 što najbolje govori o tome koliko je podbacila.