Zvjezdan Misimović zadovoljan: Ovo je dokaz da je ekipa spremna da iznova pomjera granice

Tehnički direktor Borca komentarisao uspjeh Banjalučana u Evropi, a osvrnuo se i na ono što "crveno-plave" čeka do kraja sezone, kao i u narednoj.

Svi kojima je Borac u srcu ovih dana uživaju u rezultatima i uspjesima banjalučkog kluba. Elimisana je Olimpija, u Konferencijskoj ligi na redu su dueli sa bečkim Rapidom, a počela je i borba na domaćoj sceni.

Tehnički direktor Borca Zvjezdan Misimović izuzetno je zadovoljan postignutim. Biranim riječima hvalio je sve u klubu, te naglasio da je sve ovo što se dešava rezultat sjajnog rada na svim poljima.

"Napravili smo veliki uspjeh koji je, smatram, potpuno zaslužen. Pokazali smo, u obje utakmice, da ekipa ima pobjednički mentalitet koji sa sobom nosi borbenost, voljni momenat i želju za dokazivanjem iz utakmice u utakmicu. Prošli smo dug put do osmine finala Кonferencijske lige, a utakmica u Ljubljani još jedan je dokaz da je ekipa spremna da iznova pomjera svoje granice. Podigli smo renome našeg klupskog fudbala i pokazali smo da se možemo nositi sa bilo kojim protivnikom. Drago mi je i zbog naših navijača koji su svjedočili jednoj nezaboravnoj noći koja će pamtiti za sva vremena. Ipak, nećemo dopustiti da nas bilo kakav uspjeh uljuljka i već se okrećemo novim izazovima", kaže Misimović.

Borac je na žrijebu prošao dobro. Pribojavali su se svi Fiorentine, ali će na kraju "crveno-plavi" dvomeč igrati protiv Rapida iz Beča.

"Dvomeč sa Rapidom je još jedan veliki ispit za nas. Lično sam ih priželjkivao u osmini finala, a ta želja se ostvarila. Ipak, to ne znači da želim da potcijenim Rapid. Naprotiv, mišljenja sam da su daleko kvalitetniji nego što to pokazuju u austrijskom prvenstvu, a u Кonferencijskoj ligi su bili veoma dobri. Mi smo čvrsto na zemlji. Znamo da možemo da se nosimo sa njima, ali ne želimo nikome da prijetimo. Skromno i posvećeni sopstvenom napretku na terenu nastavljamo svoj put u Кonferencijskoj ligi. Već smo ostvarili veliki uspjeh i ne želimo da sebi stavljamo bilo kakvo breme na pleća. Neka Rapid bude favorit u ovom dvomeču, a mi ćemo se potruditi da im pomrsimo konce", ističe tehnički direktor Borca za klupski sajt.

Osim istorijskog uspjeha u Evropi i želje da se ode što dalje, Banjalučanima predstoji i borba na domaćoj sceni.

"Naš cilj je od početka sezone poznat, a to je 'dupla kruna'. Daćemo sve od sebe da na terenu ostvarimo ono što smo zacrtali i svjesni smo da ovu evropsku priču možemo da ponovimo samo ako stignemo do novog uspjeha u našem prvenstvu. Fudbalsko proljeće se zahuktava i očekujem veliku borbu za trofeje do samog kraja. Foksurani smo na sve ono što nas čeka, a znamo da samo kroz naporan rad, kao i do sada, možemo do uspjeha", kaže Misimović.

Iako je sezona u punom jeku, Uprava kluba već razmišlja o narednoj.

"Želja nam je zadržimo okosnicu tima na okupu. Većina igrača nam je pod ugovorom, a sa onima kojima ističe na kraju sezone obavićemo razgovore i sve što je potrebno, sa naše strane, da ih privolimo da ostanu i dalje u našem klubu. Tu mislim na Barta Majersa, Juriha Кarolinu, Filipa Manojlovića, Đorđa Despotovića i Bobana Nikolova sa kojima ćemo narednih dana pregovarati oko produžetka saradnje. Naša želja za njihovim ostankom u klubu nije sporna, a nadam se da ćemo uspjeti da se postignemo dogovor na obostrano zadovoljstvo. Svi ostali igrači koji su trenutno dio naše ekipe vezani su ugovorom i za narednu sezonu. Naravno, trudićemo se i da dodatno pojačamo konkurenciju u ekipi kako bi nastavili sa rezultatima koji su na ponos svih. Podigli smo ljestvicu, ali želimo i dalje da rastemo, na terenu i van njega."

Borac je mnogo uradio na infrastrukturi, ali ostalo je još posla.

"Uz stabilne finansije ključni faktor za dalji napredak našeg kluba je dalji razvoj infrastrukture. Znam da se odavno poteže priča oko izgradnje novog ili rekonstrukcije Gradskog stadiona i to je ono što će nam biti prioritet u narednom periodu. Radujem se već dogovorenom sastanku sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske, na kojom će stadionska infrastruktura biti jedna od glavnih tema razgovora. FК Borac i Banjaluka zaslužuju da imaju stadion koji prati evropske trendove i na kojem će se moći, bez bilo kakvih problema, organizovati utakmice najvišeg ranga evropskih takmičenja. Smatram da ja kapaciteta do 18.000 gledalaca, sa svim pratećim sadržajima idealan za potrebe našeg kluba. Raduje me i što je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izrazio želju da nam pomogne kako bismo uspjeli da realizujemo tu ideju. Iskreno se nadam da ćemo uskoro preći sa riječi na djela i da ćemo se moći pohvaliti stadionom kojim će naš klub i naši navijači moći da se ponose", zaključio je Misimović.