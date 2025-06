Novak Đoković se ujedao za jezik zbog nepristojnog pitanja: "Važi, nek se jave za 10 godina"

Novak Đoković nije dao na svoja rivalstva koja ima sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom i mudro ih je odbranio zbog nepristojnog pitanja na Rolan Garosu.

Većina medija je od početka Rolan Garosa forsirala da bi najbolje za turnir bilo da se u finalu nađu Karlos Alkaraz i Janik Siner i na kraju će im želja biti ispunjena. Tako će njihovo "mlado rivalstvo" dobiti novu epizodu, a o njemu se priča već naveliko, kao da je jedno od najvećih u istoriji.

Tako je i Novak Đoković poslije poraza od Janika Sinera dobio pitanje koje može da se smatra pomalo i nepristojnim, pošto ga je novinarka upitala da li može u isti koš sa onima koje je Đoković imao sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Samo je Đoković pogledao, progutao knedlu i ugrizao se za jezik, ali je opet na kraju odgovorio mirnim tonom. Mogao je svašta da kaže o nepoštovanju s kojim danas mediji pričaju o epskim mečevima "velike trojke", međutim ipak je još jednom pokazao klasu: "Trenutno, to je jako teško...", rekao je Đoković koji je značajno pogledao u pravcu novinarke koja je postavila ovo pitanje i dao joj je odgovor za pamćenje.

"Moraju da igraju jedan sa drugim bar deset godina non-stop da bi uopšte bili predmet te diskusije. Sjajni su naravno za tenis, njihovo rivalstvo je nešto što treba našem sportu bez ikakve sumnje. To kako igraju i kako se ponašaju, mislim da će imati veoma uspješne karijere, koliko god da je godina u pitanju. Često će podizati trofeje, nema dileme", naglasio je Nole.

Šta je Siner rekao na istu temu?

Janik Siner je na konferenciji za medije maltene dobio isto pitanje, a kao i Novak Đoković smatra da nije vrijeme za ovu temu jer je daleko od "velike trojke": "Treba vremena da nas uporede sa velikom trojkom ili velikom četvorkom. To će vrijeme da pokaže. Sigurno je da je, iz mog ugla, Alkaraz igrač koji me čini boljim. Tjera me da dam svoj maksimum. Pokušavamo da shvatimo gdje treba da se poboljšamo za sljedeći put kada igram protiv njega i vjerujem da su tenisu, kao i svakom sportu, potrebna rivalstva", rekao je Siner.

"Ovo bi potencijalno moglo da bude jedno od tih rivalstava, ali dolazi još mnogo sjajnih igrača. Može se desiti mnogo različitih stvari - neki se mogu pridružiti, neki ispasti - nikad ne znaš, tako da na ovo pitanje zaista ne mogu da dam odgovor. Samo ja mislim da nas još ne možete porediti sa njima", dodao je Italijan.

Kako izgleda rivalstvo Sinera i Alkaraza?

Novak Đoković i Rafael Nadal igrali su čak 60 puta jedan protiv drugoga, uglavnom na najvećoj sceni, dok će nedjeljno finale na Rolan Garosu biti 12. duel za Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Više pobjeda ima Alkaraz i slavio je u sedam mečeva, od čega četiri uzastopna. Posljednji put dobio je Sinera u finalu Rima prije manje od mjesec dana, dok je Italijan bez pobjede od 2023. i Pekinga. Ukupno, ima četiri pobjede nad Alkarazom i uoči finala u Parizu rekao je da je svjestan lošeg niza.

