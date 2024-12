Mateo Kovačić stigao na liječenje u Beograd: Samo doktorka Marijana može da mu spasi sezonu!

Mateo Kovačić stigao je kod Marijane Kovačević, koja je između ostalog liječila i Novaka Đokovića!

Izvor: Profimedia/LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Nikada nije Pep Gvardiola bio u ovakvoj krizi! Njegov tim nije pobijedio na prethodnih sedam utakmica, a jedan od razloga za to su i povrede igrača Mančester sitija. Prvo je iz tima ispao aktuelni osvajač Zlatne lopte Rodri, a onda su redom redom iz stroja ispadali Oskar Bob, Džon Stouns, Kevin de Brujne i Mateo Kovačić. Govorio je Gvardiola o tome kako samo želi svoje igrače nazad na terenu, a jednog je poslao u Beograd kako bi se što prije vratio.

U pitanju je dugogodišnji reprezentativac Hrvatske Mateo Kovačić, koji je prema navodima medija došao u Beograd i fotografisann je u jednom prestoničkom restoranu. Navodno nije došao na odmor nego na terapiju kod poznate srpske ljekarke Marijane Kovačević. Nije prvi Hrvat koji se liječi kod nje jer je njene usluge koristio i Luka Modrić, a navodno je Kovačića u Beograd doveo Mario Mamić, sin Zdravka Mamića.

"Poslije mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše povrede. Pošto je mišić potpuno nov - nema ožiljaka, sjenke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poenta je da dođe do potpune regeneracije mišića. Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamjenjuje jednu nedjelju liječenja bilo kojom metodom u svijetu. Dakle, ako kažu da mora mjesec dana da miruje, ja problem riješim za četiri sata", rekla je ona u jednom od svojih intervjua.

Marijana Kovačević svoje metode čuva pod velom tajne, zna se samo da radi sa preparatima na bazi konjske posteljice. Koristi ultrazvuk, razne kreme, a iako krije spisak svojih klijenata navodno su se kod nje redom liječili Mladen Krstajić, Dejan Stanković, Robin van Persi, Dijego kosta, Aleksis Sančez, Kristijano Ronaldo, ali i Novak Đoković!

Pogotovo je pominjana tokom Australijan opena 2023. godine koji je Novak Đoković osvojio. Tada se srpski teniser povrijedio i Marijana Kovačević je bila u njegovoj loži tokom turnira. Osim svakodnevnog rada sa Miljanom Amanovićem, kako bi uspio da osvoji trofej uprkos povredi, u oporavku mu je pomogla i doktorka Marijana sa svojom terapijom konjskom placentom.