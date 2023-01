Ovo je Marijana - Novakova iscjeliteljka! O njenom MISTERIOZNOM tretmanu priča cijeli svijet

Marijana Kovačević je u boksu Novaka Đokovića i bodri ga na Australijan openu.

Izvor: Eurosport/Screeenshot

Novak Đoković se još od polufinala Adelejda, koje je bilo prije tri nedjelje, muči sa povredom zadnje lože. Nije bilo sigurno ni da li će uspjeti da se oporavi da učestvuje na Australijan openu, ali stvari daleko bolje funkcionišu za njega od osmine finala kada je "razbio" Aleksa de Minora (6:1, 6:2, 6:2) i s osmijehom na licu poručio da je to bio prvi meč koji je odigrao u Melburnu da ga nije "zatezala loža".

Đoković je objasnio da je svaki slobodan trenutak koristio da sa fizioterapeutom Miljanom Amanovićem ide na terapije i koristi razne mašine kako bi "oporavio ložu", ali nije mu samo kum pomogao u tome. Od pomoći je bila sada već čuvena doktorka Marijana Kovačević koja je viđena i u boksu Novaka Đokovića na Australijan openu.

U pitanju je doktorka čiji su tretmani konjskom placentom postali popularni među najvećim sportistima svijeta, pa smo tako u Beogradu viđali igrače poput Robina van Persija, Dijega Koste, Aleksisa Sančeza, sarađivala je i sa Kristijanom Ronaldom, ali i brojnim srpskim fudbalerima poput Mladena Krstajića i Dejana Stankovića.

"Poslije mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše povrede. Pošto je mišić potpuno nov - nema ožiljaka, sjenke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poenta je da dođe do potpune regeneracije mišića", rekla je Marijana Kovačević u jednom razgovoru za TV Prva.

"Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamjenjuje jednu nedjelju liječenja bilo kojom metodom u svijetu. Dakle, ako kažu da mora mjesec dana da miruje, ja problem riješim za četiri sata".

Novak Đoković je tokom turnira više puta istakao zahvalnost i Miljanu Amanoviću koji mu je pomogao sa povredom, dok je u javnosti vladala skepsa da li je uopšte povrijeđen: "S obzirom na okolnosti, ovih dana smo proveli dosta vremena u automobilu. Idemo na tri-četiri različite lokacije na različite mašine, terapije. Trudimo se da izvučemo maksimum, da dovedemo moje tijelo u stanje da može da izdrži pet setova. U posljednja dva meča imamo posebno razloga za zadovoljstvo. Kasno završavamo jer kasno igram, pa se ide u rane jutarnje sate na spavanje. Kako nemam trening, imamo vremena za više oporavka. Zahvalan sam, jer bi bez njega bilo neuporedivo teže".

